STARCARES, 미래 의료 전문가들을 위해 라고스 대학교 농구 코트 새 단장

이번 재개발을 통해 새로운 경기장 바닥, 농구 시설, 벤치, 유니폼, 그리고 학생들의 일상적인 이용을 지원하기 위한 장비가 도입되었습니다. 단순한 스포츠 시설 개선을 넘어, 이 코트는 의학 교육의 부담을 덜어주는 실질적인 휴식처로서 학생들이 몸을 움직이고, 재충전하고, 경쟁하고, 공동체로서 교류할 수 있는 공간을 제공합니다.

"한 나라의 건강을 지킬 인재를 양성하는 기관이라면, 그 환경 또한 구성원들을 지탱해 줄 수 있어야 합니다. 이 코트는 사람들이 숨을 고르고, 소속감을 느끼고, 새로운 마음으로 목표를 향해 돌아갈 수 있는 공간이 있을 때 포부가 더욱 단단해진다는 저희의 믿음을 반영합니다."

STARTRADER 최고경영자(CEO) 피터 카스텐(Peter Karsten)

이번 변화는 기공식과 인계식을 통해 기념되었으며, 학생들은 완공된 코트에 직접 올라 새로운 공간을 곧바로 사용하기 시작했습니다.

이번 이니셔티브는 "Where Tomorrow STARs Begin(내일의 STAR가 시작되는 곳)"이라는 테마 아래 진행되었으며, 행사를 넘어 지역사회를 지속적으로 지원하는 인프라를 만들겠다는 STARCARES의 의지를 반영합니다. 기존 공간을 참여와 가능성의 장으로 탈바꿈시킴으로써, STARCARES는 시설뿐만 아니라 지역사회가 번영하는 데 힘이 되는 일상의 경험에도 투자하고 있습니다.

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STARTRADER APP, STAR Copy 등 다양한 플랫폼을 통해 개인 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다.

STARTRADER는 CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 여러 규제 당국의 인가 및 규제를 받는 법인들을 통해 운영되며, 탄탄한 거버넌스와 고객 우선 접근 방식을 바탕으로 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 의지를 갖고 개인 고객과 파트너 모두에게 서비스를 제공하고 있습니다.

SOURCE STARTRADER