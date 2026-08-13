A TERREPOWER culmina a evolução de sua marca com o slogan "Reimagine o que é possível".

DAPHNE, Alabama, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A TERREPOWER anunciou hoje o lançamento de seu novo slogan corporativo, "Reimagine o que é possível", refletindo sua transformação de pioneira em remanufatura para líder global em manufatura sustentável. Este marco representa o auge da evolução contínua da marca da empresa. Reforçando o espírito empreendedor e a mentalidade inovadora que impulsionaram o crescimento da TERREPOWER, o slogan resume o sucesso da empresa de peças de reposição em disseminar o poder da fabricação sustentável em larga escala.

O novo slogan dá continuidade a uma iniciativa plurianual para reformular a identidade da empresa, expandir suas capacidades e fortalecer sua posição como a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Desde a mudança de nome de BBB Industries em fevereiro de 2025, a TERREPOWER continuou a diversificar-se para além das suas raízes no setor automotivo, aplicando a sua proposta de valor e processo de fabricação sustentável a mercados industriais, expandindo o seu portfólio para incluir soluções para o ciclo de vida de baterias de veículos elétricos, armazenamento de energia e soluções solares, mantendo-se, ao mesmo tempo, fiel aos princípios que definem o seu negócio há décadas.

"Mais do que um slogan, 'Reimagine o que é possível' captura a maneira como pensamos, como inovamos e como criamos valor para clientes, funcionários, parceiros, investidores e as comunidades que servimos", disse Duncan Gillis, CEO da TERREPOWER. "Ao longo da nossa história, desafiamos o pensamento e as suposições convencionais para descobrir oportunidades onde outros viam limitações." Seja prolongando a vida útil de componentes críticos, aprimorando a remanufatura de painéis solares ou desenvolvendo novas aplicações industriais, como soluções para o ciclo de vida de baterias de veículos elétricos, nosso sucesso vem de uma pergunta simples: E se houver uma maneira melhor?

O slogan reflete uma jornada de melhoria contínua impulsionada por resultados mensuráveis e pela disposição de repensar os ciclos de vida tradicionais dos produtos. Fundada em 1987, a empresa construiu sua reputação através da remanufatura e restauração de peças automotivas, deixando-as como novas ou em condições melhores do que novas, conservando recursos e reduzindo o desperdício.

Hoje, essa especialização se expandiu para um modelo de fabricação sustentável que abrange remanufatura, reengenharia estratégica e recuperação de materiais em diversos setores.

Os principais marcos na evolução da TERREPOWER incluem:

De uma empresa regional de remanufatura automotiva, transformou-se em uma empresa global que atende clientes em mais de 90 países.

Expandindo nossa expertise além de peças novas, de alto desempenho e fabricadas de forma sustentável para aplicações automotivas, para alguns dos segmentos industriais mais exigentes, incluindo mineração, construção, agricultura, petróleo e gás, sistemas de armazenamento de energia e energia solar.

A empresa passará a se chamar TERREPOWER em 2025 para melhor refletir seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a economia circular.

Estabelecer uma posição de liderança através de uma combinação de escala operacional, conhecimento especializado em engenharia e gestão ambiental.

O novo slogan servirá como a promessa de marca externa da TERREPOWER, ao mesmo tempo que reforçará a mesma mentalidade internamente por meio da iniciativa de Propósito Compartilhado, recentemente lançada pela empresa. Ao alinhar intencionalmente a cultura e a marca sob uma ideia comum, a TERREPOWER visa garantir que o espírito que impulsiona a inovação dentro da empresa seja a mesma promessa que ela cumpre para clientes, parceiros e comunidades em todo o mundo.

À medida que a TERREPOWER entra em sua próxima fase de crescimento, "Reimagine o que é possível" oferece uma mensagem unificadora que conecta a herança, a experiência e as ambições futuras da empresa. Isso reflete a crença de que os produtos podem ter vidas úteis mais longas, os recursos podem gerar maior valor e as indústrias podem repensar pressupostos estabelecidos para alcançar melhores resultados para os clientes e a sociedade.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com base em um legado de inovação, a TERREPOWER é líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com uma extensa presença operacional na América do Norte e na Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentáveis, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países, a TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com

FONTE TERREPOWER