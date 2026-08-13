TERREPOWER culmina la evolución de su marca con el lema "Reimagina lo posible"

DAPHNE, Ala., 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER ha anunciado en el día de hoy el lanzamiento de su nuevo lema corporativo, "Reimagina lo posible", que refleja su transformación de pionero en refabricación a líder global en fabricación sostenible. Este hito marca el pináculo de la continua evolución de la marca de la empresa. El lema, que refuerza el espíritu emprendedor y la mentalidad innovadora que han impulsado el crecimiento de TERREPOWER, es una personificación del éxito de la empresa de posventa en la difusión del poder de la fabricación sostenible a escala.

El nuevo eslogan se basa en una iniciativa plurianual para redefinir la identidad de la empresa, ampliar sus capacidades y fortalecer su posición como el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Desde que cambió su nombre de BBB Industries en febrero de 2025, TERREPOWER ha seguido diversificándose más allá de sus orígenes dentro del sector de la automoción, aplicando su propuesta de valor y su proceso de fabricación sostenible a los mercados industriales finales, haciendo crecer su cartera para incluir soluciones para el ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y soluciones solares, y todo ello sin dejar de mantenerse fiel a los principios que han definido su negocio durante décadas.

"Más que un eslogan, 'Reimagina lo posible' refleja nuestra forma de pensar, de innovar y de crear valor para clientes, empleados, socios, inversores y las comunidades a las que servimos", afirmó Duncan Gillis, consejero delegado de TERREPOWER. "A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el pensamiento convencional y las suposiciones para descubrir oportunidades donde otros veían limitaciones. Ya sea prolongando la vida útil de componentes críticos, impulsando la refabricación solar o desarrollando nuevas aplicaciones industriales, como soluciones para el ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos, nuestro éxito se basa en poder plantearnos una pregunta sencilla: ¿Y si hubiera una mejor manera?".

El eslogan refleja un camino de mejora continua impulsado por resultados medibles y la voluntad de repensar los ciclos de vida tradicionales de los productos. Fundada en el año 1987, la empresa se ha labrado su reputación refabricando y restaurando piezas de automóviles para que quedaran como nuevas o incluso mejor, al tiempo que conservaba recursos y reducía los residuos.

En la actualidad, esa experiencia se ha ampliado hasta convertirse en un modelo de fabricación sostenible que abarca la refabricación, la reingeniería estratégica y la recuperación de materiales en múltiples industrias.

Los hitos clave en la evolución de TERREPOWER incluyen:

Transformación de una empresa regional de refabricación de automóviles para pasar a convertirse en una compañía global que presta servicios a clientes en más de 90 países.

Ampliación de nuestra experiencia más allá de las piezas nuevas, de alto rendimiento y fabricadas de forma sostenible para aplicaciones automotrices, hacia algunos de los segmentos industriales más exigentes, como la minería, la construcción, la agricultura, el petróleo y el gas, los sistemas de almacenamiento de energía y la energía solar.

Cambio de marca de BBB Industries a TERREPOWER en 2025 para reflejar mejor nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.

Consolidación de una posición de liderazgo mediante una combinación de escala operativa, experiencia en ingeniería y responsabilidad ambiental.

El nuevo eslogan va a servir como una promesa de marca externa de TERREPOWER, al mismo tiempo que servirá para reforzar de forma interna la misma mentalidad a través de la iniciativa de Propósito Compartido recientemente lanzada por la compañía. Al alinear intencionalmente la cultura y la marca bajo una idea común, TERREPOWER busca garantizar que el espíritu que impulsa la innovación dentro de la empresa sea la misma promesa que ofrece a sus clientes, socios y comunidades en todo el mundo.

A medida que TERREPOWER entra en su próxima fase de crecimiento, "Reimagina lo posible" proporciona un mensaje unificador que conecta la herencia, la experiencia y las ambiciones futuras de la empresa. Se trata de un reflejo de la convicción de que los productos pueden tener una vida útil más larga, los recursos pueden generar mayor valor y las industrias pueden replantearse los supuestos establecidos para lograr mejores resultados para los clientes y la sociedad.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo por volumen. Fundada en 1987 sobre una base de innovación, TERREPOWER es un líder mundial en el mercado de repuestos, especializado en el suministro de componentes de alta calidad para los sectores de la automoción e industrial. Con una amplia presencia operativa en Norteamérica y Europa, que incluye 19 plantas de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas con productos vendidos en más de 90 países, TERREPOWER está comprometida con el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro, la reducción de residuos y el avance de la economía circular. Más información disponible en www.terrepower.com