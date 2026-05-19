TERREPOWER Demonstra Descarbonização e Eficiência de Recursos em Escala no Relatório de Sustentabilidade Corporativa 2025
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19 mai, 2026, 16:19 GMT
DAPHNE, Alabama, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, antiga BBB Industries, líder no mercado de peças de reposição sustentáveis, divulgou hoje seu Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2025, detalhando o progresso mensurável na prevenção de emissões, eficiência de recursos e produção circular. O relatório ressalta como a fabricação sustentável traz impacto ambiental e valor econômico, ajudando os clientes a reduzir sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos e promover a economia circular.
"A sustentabilidade não é algo que adicionamos aos nossos negócios; ela está incorporada em nossas operações e é um fator significativo em nosso processo de tomada de decisão em toda a empresa", declarou Duncan Gillis, CEO da TERREPOWER. "Em 2025, as nossas equipes em todo o mundo traduziram esse compromisso em ação, proporcionando um impacto significativo e mensurável, ao mesmo tempo que fortaleciam a nossa transparência, resiliência operacional e capacidade de inovação."
Impulsionada por seu legado na remanufatura, a TERREPOWER está espalhando o poder da fabricação sustentável em escala, estendendo os ciclos de vida dos produtos, conservando os recursos naturais e evitando as emissões associadas à nova produção intensiva em carbono.
Inovação sustentável e conservação de recursos
Em 2025, a TERREPOWER manteve seu ímpeto e reforçou sua posição de maior fabricante sustentável do mundo em volume. O aumento da recuperação de materiais básicos permitiu uma reutilização mais ampla ano após ano, resultando em mais de 204.000 toneladas métricas de emissões de CO₂ evitadas - equivalente ao carbono capturado por 3 milhões de árvores - e mantendo o equivalente a milhares de caminhões de resíduos fora dos aterros sanitários.
A TERREPOWER também expandiu a inovação em soluções circulares de alto valor, incluindo a remanufatura avançada de baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia em seu Centro Tecnológico de Barcelona, onde sistemas de bateria de segunda vida podem reduzir as emissões de produção em mais de 80%, mantendo materiais críticos em circulação.
A gestão responsável de recursos continuou a ser prioridade em 2025, produzindo resultados poderosos, incluindo:
- 170 milhões de libras de resíduos desviados de aterros através da recuperação de materiais
- Mais de 380.000 galões de água reciclados através de novos sistemas de reutilização de água cinza e condensado de ar-condicionado no campus de Reynosa, no México
- 1,5 milhão de galões de água processada tratada no local por meio de sistemas de clarificação de água, evitando emissões associadas ao transporte de águas residuais fora do local
- Uma iniciativa de embalagem circular que permite a reutilização de mais de 8 milhões de caixas em um grande centro de distribuição no México
Juntas, essas medidas de eficiências reduziram a pressão sobre os recursos locais e proporcionaram economias de custos tangíveis.
Avançando a descarbonização em todas as operações
A TERREPOWER continuou a fortalecer seu caminho de descarbonização em 2025 por meio de iniciativas específicas em toda a sua presença global, produzindo:
- Uma redução de nove por cento nas emissões do Escopo 2, apoiada por fontes de eletricidade mais limpas e pelo uso de instrumentos baseados no mercado
- Uma transição estratégica de fornecedores em Reynosa mudou a fabricação de eletricidade para um portfólio com 13,9% de energia renovável, reduzindo as emissões em uma das regiões com mais intensidade de produção da empresa
- 100% das compensações de energia elétrica garantidas para uma das operações europeias da TERREPOWER com maior intensidade de carbono
- Avanço contínuo na transição de GLP para o gás natural, iniciada em 2024, ajudando a estabilizar as emissões do Escopo 1 apesar do crescimento operacional
A empresa também aprofundou seu foco nas emissões evitadas do "Escopo 4", reconhecendo a poluição evitada quando os clientes escolhem alternativas fabricadas de forma sustentável em vez de nova produção.
Responsabilidade, Padrões e Melhoria Contínua
Em todas as operações da TERREPOWER, as iniciativas lideradas pelos funcionários traduzem as metas de sustentabilidade em ação e valor diários. Da conservação da água a programas de reciclagem expandidos e instalações solares fora da rede por meio de suas marcas em todo o mundo, os esforços da TERREPOWER refletem a crença de que a sustentabilidade, a inovação e a lucratividade avançam juntas.
A empresa continua a alinhar seus relatórios de sustentabilidade com os principais marcos, incluindo SASB e TCFD, e permanece ativamente envolvida com a evolução das regulamentações europeias, como CBAM e EUDR. Em 2025, alcançou uma melhoria de 15% em relação ao ano anterior em sua classificação de sustentabilidade EcoVadis, demonstrando um progresso constante no fortalecimento da governança, transparência e práticas de sustentabilidade em toda a empresa.
O relatório de 2025 descreve as prioridades prospectivas da TERREPOWER, incluindo a expansão da adoção de energia renovável, a aceleração das reduções de emissões nos Escopos 1, 2 e 3, o aumento da reutilização de materiais e a continuação da incorporação da sustentabilidade à tomada de decisões operacionais em toda a empresa.
O Relatório de Sustentabilidade Corporativa 2025 completo está disponível em www.terrepower.com.
Sobre a TERREPOWER
A TERREPOWER, antiga BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com um legado de inovação, a TERREPOWER é uma líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com sede em Daphne, Alabama, a TERREPOWER tem uma força de trabalho global dedicada de mais de 10.000 funcionários e uma ampla presença operacional em toda a América do Norte e Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentável, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países. A TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com.
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FONTE TERREPOWER
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