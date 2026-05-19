TERREPOWER Demonstra Descarbonização e Eficiência de Recursos em Escala no Relatório de Sustentabilidade Corporativa 2025

DAPHNE, Alabama, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, antiga BBB Industries, líder no mercado de peças de reposição sustentáveis, divulgou hoje seu Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2025, detalhando o progresso mensurável na prevenção de emissões, eficiência de recursos e produção circular. O relatório ressalta como a fabricação sustentável traz impacto ambiental e valor econômico, ajudando os clientes a reduzir sua pegada de carbono e, ao mesmo tempo, fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos e promover a economia circular.

"A sustentabilidade não é algo que adicionamos aos nossos negócios; ela está incorporada em nossas operações e é um fator significativo em nosso processo de tomada de decisão em toda a empresa", declarou Duncan Gillis, CEO da TERREPOWER. "Em 2025, as nossas equipes em todo o mundo traduziram esse compromisso em ação, proporcionando um impacto significativo e mensurável, ao mesmo tempo que fortaleciam a nossa transparência, resiliência operacional e capacidade de inovação."

Impulsionada por seu legado na remanufatura, a TERREPOWER está espalhando o poder da fabricação sustentável em escala, estendendo os ciclos de vida dos produtos, conservando os recursos naturais e evitando as emissões associadas à nova produção intensiva em carbono.

Inovação sustentável e conservação de recursos

Em 2025, a TERREPOWER manteve seu ímpeto e reforçou sua posição de maior fabricante sustentável do mundo em volume. O aumento da recuperação de materiais básicos permitiu uma reutilização mais ampla ano após ano, resultando em mais de 204.000 toneladas métricas de emissões de CO₂ evitadas - equivalente ao carbono capturado por 3 milhões de árvores - e mantendo o equivalente a milhares de caminhões de resíduos fora dos aterros sanitários.

A TERREPOWER também expandiu a inovação em soluções circulares de alto valor, incluindo a remanufatura avançada de baterias para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia em seu Centro Tecnológico de Barcelona, onde sistemas de bateria de segunda vida podem reduzir as emissões de produção em mais de 80%, mantendo materiais críticos em circulação.

A gestão responsável de recursos continuou a ser prioridade em 2025, produzindo resultados poderosos, incluindo:

170 milhões de libras de resíduos desviados de aterros através da recuperação de materiais

Mais de 380.000 galões de água reciclados através de novos sistemas de reutilização de água cinza e condensado de ar-condicionado no campus de Reynosa, no México

1,5 milhão de galões de água processada tratada no local por meio de sistemas de clarificação de água, evitando emissões associadas ao transporte de águas residuais fora do local

Uma iniciativa de embalagem circular que permite a reutilização de mais de 8 milhões de caixas em um grande centro de distribuição no México

Juntas, essas medidas de eficiências reduziram a pressão sobre os recursos locais e proporcionaram economias de custos tangíveis.

Avançando a descarbonização em todas as operações

A TERREPOWER continuou a fortalecer seu caminho de descarbonização em 2025 por meio de iniciativas específicas em toda a sua presença global, produzindo:

Uma redução de nove por cento nas emissões do Escopo 2, apoiada por fontes de eletricidade mais limpas e pelo uso de instrumentos baseados no mercado

Uma transição estratégica de fornecedores em Reynosa mudou a fabricação de eletricidade para um portfólio com 13,9% de energia renovável, reduzindo as emissões em uma das regiões com mais intensidade de produção da empresa

100% das compensações de energia elétrica garantidas para uma das operações europeias da TERREPOWER com maior intensidade de carbono

Avanço contínuo na transição de GLP para o gás natural, iniciada em 2024, ajudando a estabilizar as emissões do Escopo 1 apesar do crescimento operacional

A empresa também aprofundou seu foco nas emissões evitadas do "Escopo 4", reconhecendo a poluição evitada quando os clientes escolhem alternativas fabricadas de forma sustentável em vez de nova produção.

Responsabilidade, Padrões e Melhoria Contínua

Em todas as operações da TERREPOWER, as iniciativas lideradas pelos funcionários traduzem as metas de sustentabilidade em ação e valor diários. Da conservação da água a programas de reciclagem expandidos e instalações solares fora da rede por meio de suas marcas em todo o mundo, os esforços da TERREPOWER refletem a crença de que a sustentabilidade, a inovação e a lucratividade avançam juntas.

A empresa continua a alinhar seus relatórios de sustentabilidade com os principais marcos, incluindo SASB e TCFD, e permanece ativamente envolvida com a evolução das regulamentações europeias, como CBAM e EUDR. Em 2025, alcançou uma melhoria de 15% em relação ao ano anterior em sua classificação de sustentabilidade EcoVadis, demonstrando um progresso constante no fortalecimento da governança, transparência e práticas de sustentabilidade em toda a empresa.

O relatório de 2025 descreve as prioridades prospectivas da TERREPOWER, incluindo a expansão da adoção de energia renovável, a aceleração das reduções de emissões nos Escopos 1, 2 e 3, o aumento da reutilização de materiais e a continuação da incorporação da sustentabilidade à tomada de decisões operacionais em toda a empresa.

O Relatório de Sustentabilidade Corporativa 2025 completo está disponível em www.terrepower.com.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER, antiga BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com um legado de inovação, a TERREPOWER é uma líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com sede em Daphne, Alabama, a TERREPOWER tem uma força de trabalho global dedicada de mais de 10.000 funcionários e uma ampla presença operacional em toda a América do Norte e Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentável, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países. A TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com.

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FONTE TERREPOWER