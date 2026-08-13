TERREPOWER 推出全新品牌標語「重新想像無限可能」，品牌革新邁向新階段

阿拉巴馬州達芙妮2026年8月14日 /美通社/ -- TERREPOWER 今日宣佈推出全新企業品牌標語「重新想像無限可能」（Reimagine What's Possible），彰顯公司由再製造先驅蛻變為全球可持續製造領導者。全新品牌標語是 TERREPOWER 持續推進品牌革新的重要里程碑。品牌標語體現推動 TERREPOWER 成長的企業家精神與創新思維，亦彰顯公司將可持續製造模式大規模應用於售後市場的成果。

全新品牌標語承接公司歷時多年的品牌革新計劃。該計劃旨在重塑企業形象、拓展業務能力，並進一步鞏固 TERREPOWER 作為全球產量最大可持續製造商的地位。TERREPOWER 於 2025 年 2 月由 BBB Industries 更名後，持續將業務由傳統汽車領域拓展至更多工業市場，並把公司的價值主張及可持續製造流程應用於相關領域。目前，公司的業務組合已涵蓋電動車電池全生命週期、儲能及太陽能解決方案，同時繼續秉持數十年來奠定業務基礎的核心原則。

TERREPOWER 行政總裁 Duncan Gillis 表示：「『重新想像無限可能』不只是一句品牌標語，更體現我們的思維方式、創新理念，以及為客戶、員工、合作夥伴、投資者和所服務社區創造價值的方法。縱觀公司發展歷程，我們一直勇於挑戰傳統思維及既有假設，在別人看到局限的地方發掘機遇。無論是延長關鍵零部件的使用壽命、推動太陽能產品再製造，還是開發電動車電池全生命週期解決方案等全新工業應用，我們的成功都源自一個簡單的問題：有沒有更好的方法？」

全新品牌標語體現 TERREPOWER 持續改進的發展歷程。公司以可量化的成果為基礎，並勇於重新審視傳統產品的生命週期。TERREPOWER 創立於 1987 年，憑藉再製造技術建立業界聲譽，將汽車零部件修復至媲美甚至優於新品的狀態，同時節省資源並減少廢物。

如今，公司已將這項專業能力拓展成一套跨行業的可持續製造模式，涵蓋再製造、策略性重新設計及材料回收。

TERREPOWER 發展歷程中的主要里程碑包括：

由地區性汽車零部件再製造商，發展成為服務全球逾 90 個國家客戶的國際企業

將高性能可持續製造零部件及全新汽車零部件方面的專業能力，拓展至採礦、建築、農業、石油及天然氣、儲能系統和太陽能等多個要求嚴格的工業領域

於 2025 年由 BBB Industries 更名為 TERREPOWER，更充分體現公司對創新、可持續發展及循環經濟的承諾

結合營運規模、工程專業知識及對環境責任的承擔，奠定業界領導地位

全新品牌標語一方面成為 TERREPOWER 對外的品牌承諾，另一方面亦透過公司新推出的 Shared Purpose（共同使命）計劃，在內部貫徹相同理念。TERREPOWER 以共同理念貫通企業文化與品牌定位，務求確保推動公司內部創新的精神，與公司向全球客戶、合作夥伴及社區作出的承諾保持一致。

隨著 TERREPOWER 邁入下一增長階段，「重新想像無限可能」將成為連繫公司歷史傳承、專業實力及未來抱負的共同訊息。這句品牌標語體現 TERREPOWER 的信念：產品可以擁有更長的使用壽命，資源可以創造更大價值，各行各業亦可重新審視既有觀念，為客戶及社會締造更理想的成果。

關於 TERREPOWER

TERREPOWER 前身為 BBB Industries，按產量計是全球最大的可持續製造商。TERREPOWER 創立於 1987 年，秉承創新傳統，是全球領先的專業售後市場企業，專門為汽車及工業市場提供優質零部件。公司在北美及歐洲擁有廣泛的營運網絡，包括 19 座可持續製造設施、14 個分銷中心及 28 個品牌，產品銷往逾 90 個國家。TERREPOWER 致力增強供應鏈韌性、減少廢物，並推動循環經濟發展。詳情請瀏覽 www.terrepower.com

SOURCE TERREPOWER