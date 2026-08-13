TERREPOWER couronne l'évolution de sa marque avec le slogan « Réinventer le possible »

DAPHNE, Alabama, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau slogan d'entreprise, « Reimagine What's Possible » (Réinventer le possible), qui reflète sa transformation de pionnier de la reconditionnement en leader mondial de la fabrication durable. Cette étape importante marque l'aboutissement de l'évolution continue de la marque de l'entreprise. En mettant en avant l'esprit d'entreprise et la culture de l'innovation qui ont alimenté la croissance de TERREPOWER, ce slogan incarne parfaitement la réussite de cette entreprise spécialisée dans le marché des pièces de rechange, qui a su diffuser à grande échelle les atouts d'une production durable.

Ce nouveau slogan s'inscrit dans le cadre d'une initiative pluriannuelle visant à redéfinir l'identité de l'entreprise, à élargir ses capacités et à consolider sa position de premier fabricant mondial en termes de volume dans le domaine du développement durable. Depuis son changement de nom, en février 2025, TERREPOWER a continué à se diversifier au-delà de ses origines dans le secteur automobile en appliquant sa proposition de valeur et ses processus de fabrication durables aux marchés industriels finaux. L'entreprise a ainsi élargi son portefeuille pour y inclure des solutions liées au cycle de vie des batteries de véhicules électriques, au stockage d'énergie et aux solutions solaires, tout en restant fidèle aux principes qui définissent son activité depuis des décennies.

« Plus qu'un simple slogan, "Reimagine What's Possible" résume notre façon de penser, d'innover et de créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, nos investisseurs et les communautés que nous servons », a déclaré Duncan Gillis, PDG de TERREPOWER. « Tout au long de notre histoire, nous avons remis en question les idées reçues et les a priori pour découvrir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des limites. » Qu'il s'agisse de prolonger la durée de vie de composants essentiels, de faire progresser la remise à neuf des panneaux solaires ou de développer de nouvelles applications industrielles telles que des solutions pour le cycle de vie des batteries de véhicules électriques, notre succès repose sur une question simple : « Et s'il existait une meilleure solution ? »

Ce slogan illustre un parcours d'amélioration continue, fondé sur des résultats mesurables et une volonté de repenser les cycles de vie traditionnels des produits. Fondée en 1987, l'entreprise s'est forgé une solide réputation grâce à la remise à neuf et à la restauration de pièces automobiles, qu'elle ramène à un état « comme neuf » voire « meilleur que neuf » , tout en préservant les ressources et en réduisant les déchets.

Aujourd'hui, ce savoir-faire s'est élargi pour donner naissance à un modèle de fabrication durable qui englobe la remise à neuf, la réingénierie stratégique et la valorisation des matériaux dans de nombreux secteurs d'activité.

Parmi les étapes clés de l'évolution de TERREPOWER, on peut citer :

D'une entreprise régionale spécialisée dans la remise à neuf de pièces automobiles, elle est devenue une entreprise d'envergure mondiale au service de clients dans plus de 90 pays.

Étendre notre expertise au-delà des pièces haute performance, fabriquées de manière durable et neuves destinées aux applications automobiles, pour l'appliquer à certains des secteurs industriels les plus exigeants, notamment l'exploitation minière, la construction, l'agriculture, le pétrole et le gaz, les systèmes de stockage d'énergie et l'énergie solaire

Changement de nom de « BBB Industries » à « TERREPOWER » en 2025 afin de mieux refléter son engagement en faveur de l'innovation, du développement durable et de l'économie circulaire

S'imposer comme leader en alliant envergure opérationnelle, expertise technique et engagement en faveur de l'environnement

Ce nouveau slogan servira de promesse de marque à l'extérieur pour TERREPOWER, tout en renforçant cette même philosophie en interne grâce à l'initiative « Shared Purpose » récemment mise en place par l'entreprise. En alignant délibérément sa culture d'entreprise et son de marque autour d'une idée commune, TERREPOWER vise à garantir que l'esprit qui anime l'innovation au sein de l'entreprise corresponde à la promesse qu'elle fait à ses clients, à ses partenaires et aux communautés du monde entier.

Alors que TERREPOWER entame une nouvelle phase de croissance, le slogan « Reimagine What's Possible » constitue un message fédérateur qui fait le lien entre l'héritage, l'expertise et les ambitions futures de l'entreprise. Cela traduit la conviction que les produits peuvent avoir une durée de vie plus longue, que les ressources peuvent générer davantage de valeur et que les secteurs d'activité peuvent remettre en question les idées reçues afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients et la société.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, est le plus grand fabricant au monde en termes de volume dans le domaine du développement durable. Fondée en 1987 dans la lignée d'une tradition d'innovation, TERREPOWER est un leader mondial du marché des pièces de rechange, spécialisé dans la fourniture de composants de haute qualité aux secteurs automobile et industriel. Fort d'une présence opérationnelle étendue en Amérique du Nord et en Europe, comprenant 19 sites de production respectueux de l'environnement, 14 centres de distribution et 28 marques dont les produits sont commercialisés dans plus de 90 pays, TERREPOWER s'engage à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les déchets et à promouvoir l'économie circulaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.terrepower.com