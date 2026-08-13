테레파워, '가능성을 새롭게 정의하라' 태그라인으로 브랜드 진화 완성

대프니, 앨라배마, 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 테레파워(TERREPOWER)가 오늘 재제조 선구자에서 지속 가능한 제조 분야 글로벌 리더로의 전환을 반영하는 새로운 기업 태그라인 '가능성을 새롭게 정의하라(Reimagine What's Possible)'의 출범을 발표했다. 이 이정표는 지속적으로 추진해 온 브랜드 진화의 정점을 의미한다. 테레파워의 성장을 이끌어 온 기업가 정신과 혁신적 사고방식을 더욱 공고히 하는 이 태그라인은 지속 가능한 제조의 힘을 대규모로 확산해 온 애프터마켓 기업 테레파워의 성공을 상징한다.

새로운 태그라인은 회사의 정체성을 재정립하고 역량을 확대하는 한편, 생산량 기준 세계 최대의 지속 가능한 제조기업으로서 그 입지를 강화하기 위해 수년에 걸쳐 추진해 온 이니셔티브를 기반으로 한다. 테레파워는 2025년 2월 BBB 인더스트리즈(BBB Industries)에서 사명을 변경한 이후 자동차 산업에 뿌리를 둔 사업 영역을 넘어 가치 제안과 지속 가능한 제조 공정을 산업용 최종 시장에 적용하며 사업을 지속적으로 다각화해 왔다. 수십 년간 회사의 사업을 규정해 온 원칙을 유지하면서 전기차(EV) 배터리 라이프사이클 솔루션, 에너지 저장, 태양광 솔루션 등으로 포트폴리오를 확대했다.

테레파워의 던컨 길리스(Duncan Gillis) 최고경영자(CEO)는 "'가능성을 새롭게 정의하라'는 단순한 태그라인을 넘어 우리가 어떻게 사고하고, 어떻게 혁신하며, 고객과 직원, 파트너, 투자자, 그리고 우리가 봉사하는 지역사회를 위해 어떻게 가치를 창출하는지 담고 있다"며 "우리는 회사의 역사 전반에 걸쳐 기존의 사고방식과 통념에 끊임없이 도전하며 다른 이들이 한계를 보았던 곳에서 기회를 찾아왔다. 핵심 부품의 수명을 연장하거나, 태양광 재제조를 발전시키거나, EV 배터리 수명주기 솔루션과 같은 새로운 산업용 응용 분야를 개발하는 등 우리의 성공은 '더 나은 방법이 있다면 어떨까?'라는 간단한 질문에서 출발한다"고 말했다.

이 태그라인은 측정 가능한 성과와 기존 제품 수명주기를 새롭게 바라보려는 의지를 바탕으로 지속적으로 개선을 추구해 온 회사의 여정을 반영한다. 1987년 설립된 테레파워는 자원을 보존하고 폐기물을 줄이면서 자동차 부품을 신품 수준 또는 그 이상의 상태로 재제조하고 복원하는 사업을 통해 명성을 쌓았다.

현재 이러한 전문성은 재제조, 전략적 재설계, 자원 회수를 여러 산업에 걸쳐 아우르는 지속 가능한 제조 모델로 확대됐다.

테레파워의 발전 과정에서 주요 이정표는 다음과 같다.

지역 자동차 재제조업체에서 90개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로 성장

자동차용 고성능 지속가능 제조 부품과 신품 분야에서 축적한 전문성을 광업, 건설, 농업, 석유•가스, 에너지 저장 시스템, 태양광 등 가장 까다로운 산업 분야로 확대

혁신과 지속가능성, 순환경제에 대한 회사의 의지를 보다 잘 반영하기 위해 2025년 BBB 인더스트리즈에서 테레파워로 사명 변경

운영 규모, 엔지니어링 전문성, 환경적 책임을 결합해 선도적 입지를 구축

새로운 태그라인은 테레파워의 대외적인 브랜드 약속으로 활용되는 동시에, 회사가 새롭게 도입한 '공동의 목적(Shared Purpose)' 이니셔티브를 통해 사내에서도 동일한 사고방식을 강화하는 역할을 하게 된다. 테레파워는 문화와 브랜드를 하나의 공통된 개념 아래 의도적으로 연계함으로써 회사 내부의 혁신을 이끄는 정신이 전 세계 고객과 파트너, 지역사회에 전달하는 약속과 동일하게 이어지도록 할 방침이다.

테레파워가 다음 성장 단계에 진입하는 가운데, '가능성을 새롭게 정의하라'는 회사의 유산과 전문성, 미래의 포부를 연결하는 통합된 메시지를 제공한다. 이는 제품의 수명을 더 연장할 수 있고, 자원을 통해 더 큰 가치를 창출할 수 있으며, 산업계가 기존의 통념을 재고함으로써 고객과 사회를 위한 더 나은 성과를 달성할 수 있다는 믿음을 담고 있다.

테레파워 소개

테레파워는(구 BBB 인더스트리즈) 생산량 기준 세계 최대의 지속 가능한 제조기업이다. 1987년 혁신의 유산을 바탕으로 설립된 테레파워는 자동차 및 산업 시장에 고품질 부품을 공급하는 데 특화된 글로벌 순수 애프터마켓 선도기업이다. 북미와 유럽 전역에 19개의 지속가능 제조시설과 14개의 유통센터를 포함한 광범위한 운영 거점을 갖추고 있으며, 28개 브랜드의 제품을 90개국 이상에서 판매하고 있다. 테레파워는 공급망 회복탄력성을 강화하고 폐기물을 줄이며 순환경제를 발전시키는 데 전념하고 있다. 자세한 내용은 www.terrepower.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE TERREPOWER