TERREPOWER culmina la evolución de su marca con el eslogan «Reimagine What's Possible»

DAPHNE, Alabama, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER ha anunciado hoy el lanzamiento de su nuevo eslogan corporativo, «Reimagine What's Possible» (Reimagina lo que es posible), que refleja su transformación de pionera en la refabricación a líder mundial en fabricación sostenible. Este hito supone la culminación de la evolución continua de la marca de la empresa. Al reforzar el espíritu emprendedor y la mentalidad innovadora que han impulsado el crecimiento de TERREPOWER, el eslogan resume a la perfección el éxito de esta empresa del sector de recambios a la hora de difundir el poder de la fabricación sostenible a gran escala.

El nuevo eslogan se enmarca en una iniciativa plurianual destinada a redefinir la identidad de la empresa, ampliar sus capacidades y reforzar su posición como el mayor fabricante sostenible del mundo en términos de volumen. Desde que cambió su nombre de BBB Industries en febrero de 2025, TERREPOWER ha seguido diversificándose más allá de sus orígenes en el sector de la automoción, aplicando su propuesta de valor y su proceso de fabricación sostenible a los mercados finales industriales, ampliando su cartera para incluir soluciones para el ciclo de vida de las baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y soluciones solares, sin dejar de basarse en los principios que han definido su actividad durante décadas.

«Más que un eslogan, "Reimagine What's Possible" refleja nuestra forma de pensar, de innovar y de crear valor para los clientes, los empleados, los socios, los inversores y las comunidades a las que prestamos servicio», afirmó Duncan Gillis, director ejecutivo de TERREPOWER. «A lo largo de nuestra historia, hemos cuestionado las ideas y los supuestos convencionales para descubrir oportunidades donde otros solo veían limitaciones. Ya sea prolongando la vida útil de componentes críticos, impulsando la refabricación de paneles solares o desarrollando nuevas aplicaciones industriales, como soluciones para el ciclo de vida de las baterías de los vehículos eléctricos, nuestro éxito se debe a que nos planteamos una pregunta muy sencilla: «¿Y si hubiera una forma mejor?»

El eslogan refleja un proceso de mejora continua impulsado por resultados cuantificables y la voluntad de replantearse los ciclos de vida tradicionales de los productos. Fundada en 1987, la empresa se ha labrado una reputación gracias al reacondicionamiento y la restauración de piezas de automóvil hasta dejarlas como nuevas o incluso en mejor estado que las nuevas , al tiempo que conserva los recursos y reduce los residuos.

En la actualidad, esa experiencia se ha ampliado hasta convertirse en un modelo de fabricación sostenible que abarca la refabricación, la reingeniería estratégica y la recuperación de materiales en múltiples sectores.

Entre los hitos más importantes de la evolución de TERREPOWER se encuentran:

Ha pasado de ser una empresa regional dedicada a la refabricación de componentes de automoción a convertirse en una empresa global que presta servicio a clientes en más de 90 países

Ampliar nuestra experiencia más allá de las piezas de alto rendimiento, fabricadas de forma sostenible y nuevas para aplicaciones de automoción, hacia algunos de los segmentos industriales más exigentes, entre los que se incluyen la minería, la construcción, la agricultura, el petróleo y el gas, los sistemas de almacenamiento de energía y la energía solar

En 2025, la empresa cambiará su nombre de BBB Industries a TERREPOWER para reflejar mejor su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.

Consolidar una posición de liderazgo mediante una combinación de envergadura operativa, experiencia en ingeniería y compromiso con el medio ambiente

El nuevo eslogan servirá como promesa de marca externa de TERREPOWER, al tiempo que reforzará esa misma mentalidad a nivel interno a través de la iniciativa «Propósito compartido», recientemente puesta en marcha por la empresa. Al alinear de forma intencionada la cultura y la marca en torno a una idea común, TERREPOWER pretende garantizar que el espíritu que impulsa la innovación dentro de la empresa sea la misma promesa que ofrece a sus clientes, socios y comunidades de todo el mundo.

Ahora que TERREPOWER entra en su siguiente fase de crecimiento, «Reimagine What's Possible» ofrece un mensaje unificador que vincula el legado, la experiencia y las ambiciones futuras de la empresa. Refleja la convicción de que los productos pueden tener una vida útil más larga, que los recursos pueden generar un mayor valor y que las industrias pueden replantearse los supuestos establecidos para lograr mejores resultados para los clientes y la sociedad.

Acerca de TERREPOWER

TERREPOWER, anteriormente conocida como BBB Industries, es el mayor fabricante sostenible del mundo en términos de volumen. Fundada en 1987 sobre la base de una larga tradición de innovación, TERREPOWER es una empresa líder mundial dedicada exclusivamente al mercado de recambios, especializada en el suministro de componentes de alta calidad para los sectores de la automoción y la industria. Con una amplia presencia operativa en toda América del Norte y Europa, que incluye 19 plantas de fabricación sostenibles, 14 centros de distribución y 28 marcas cuyos productos se venden en más de 90 países, TERREPOWER se compromete a reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, reducir los residuos e impulsar la economía circular. Más información en www.terrepower.com

FUENTE TERREPOWER