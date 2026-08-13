TERREPOWER krönt seine Markenentwicklung mit dem Slogan „Reimagine What's Possible"

DAPHNE, Alabama, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER gab heute die Einführung seines neuen Unternehmensmottos „Reimagine What's Possible" bekannt, das den Wandel des Unternehmens vom Pionier im Bereich der Wiederaufbereitung zum weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Fertigung widerspiegelt. Dieser Meilenstein markiert den Höhepunkt der fortlaufenden Markenentwicklung des Unternehmens. Der Slogan unterstreicht den Unternehmergeist und die Innovationskraft, die das Wachstum von TERREPOWER vorangetrieben haben, und verkörpert den Erfolg des Aftermarket-Unternehmens bei der Verbreitung der Vorteile einer nachhaltigen Fertigung in großem Maßstab.

Der neue Slogan knüpft an eine mehrjährige Initiative zur Neugestaltung der Unternehmensidentität, zum Ausbau der Kompetenzen und zur Stärkung der Position als weltweit größter nachhaltiger Hersteller gemessen am Produktionsvolumen. Seit der Umfirmierung von BBB Industries im Februar 2025 hat TERREPOWER seine Diversifizierung über seine Wurzeln in der Automobilbranche hinaus fortgesetzt, indem das Unternehmen sein Wertversprechen und seine nachhaltigen Fertigungsprozesse auf industrielle Endmärkte übertrug. Dabei hat es sein Portfolio um Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeugbatterien, Energiespeicher und Solarlösungen erweitert und ist dabei den Grundsätzen treu geblieben, die sein Geschäft seit Jahrzehnten prägen.

„‚Reimagine What's Possible' ist mehr als nur ein Slogan – er bringt auf den Punkt, wie wir denken, wie wir innovativ sind und wie wir Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Partner, Investoren und die Gemeinschaften schaffen, denen wir dienen", sagte Duncan Gillis, CEO von TERREPOWER. „Im Laufe unserer Geschichte haben wir konventionelle Denkweisen und Annahmen hinterfragt, um Chancen zu entdecken, wo andere nur Grenzen sahen. Ob es darum geht, die Lebensdauer kritischer Komponenten zu verlängern, die Wiederaufbereitung von Solarkomponenten voranzutreiben oder neue industrielle Anwendungen wie Lösungen für den Lebenszyklus von Elektrofahrzeug-Batterien zu entwickeln – unser Erfolg beruht darauf, dass wir eine einfache Frage stellen: „Was wäre, wenn es einen besseren Weg gäbe?"

Der Slogan steht für einen Weg der kontinuierlichen Verbesserung, der von messbaren Ergebnissen und der Bereitschaft getragen wird, traditionelle Produktlebenszyklen neu zu überdenken. Das 1987 gegründete Unternehmen hat sich durch die Wiederaufbereitung und Restaurierung von Kfz-Teilen, die dadurch in einen neuwertigen oder sogar besseren Zustand versetzt werden , einen Namen gemacht – und dabei Ressourcen geschont und Abfall reduziert.

Heute hat sich dieses Fachwissen zu einem nachhaltigen Fertigungsmodell weiterentwickelt, das die Wiederaufarbeitung, strategische Neugestaltung und Materialrückgewinnung branchenübergreifend umfasst.

Zu den wichtigsten Meilensteinen in der Entwicklung von TERREPOWER zählen:

Von einem regionalen Wiederaufbereiter von Automobilteilen zu einem globalen Unternehmen, das Kunden in mehr als 90 Ländern bedient

Wir weiten unser Fachwissen über leistungsstarke, nachhaltig gefertigte und neue Teile für Automobilanwendungen hinaus auf einige der anspruchsvollsten Industriezweige aus, darunter Bergbau, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl und Gas, Energiespeichersysteme und Solarenergie

Im Jahr 2025 erfolgte die Umfirmierung von BBB Industries in TERREPOWER, um das Engagement des Unternehmens für Innovation, Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft besser widerzuspiegeln.

Etablierung einer führenden Position durch eine Kombination aus betrieblicher Größe, technischem Know-how und Umweltverantwortung

Der neue Slogan wird als externes Markenversprechen von TERREPOWER dienen und gleichzeitig durch die neu eingeführte Initiative „Shared Purpose" intern dieselbe Denkweise stärken. Durch die bewusste Ausrichtung von Unternehmenskultur und Marken en auf eine gemeinsame Idee möchte TERREPOWER sicherstellen, dass der Geist, der die Innovation im Unternehmen vorantreibt, mit dem Versprechen übereinstimmt, das das Unternehmen seinen Kunden, Partnern und Gemeinden weltweit gibt.

Während TERREPOWER in seine nächste Wachstumsphase eintritt, vermittelt „Reimagine What's Possible" eine verbindende Botschaft, die das Erbe, das Fachwissen und die Zukunftspläne des Unternehmens miteinander verknüpft. Dies spiegelt die Überzeugung wider, dass Produkte eine längere Lebensdauer haben können, Ressourcen einen höheren Mehrwert schaffen können und Branchen etablierte Annahmen überdenken können, um bessere Ergebnisse für Kunden und die Gesellschaft zu erzielen.

Über TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, ist gemessen am Produktionsvolumen der weltweit größte Hersteller nachhaltiger Produkte. TERREPOWER wurde 1987 auf der Grundlage einer langen Tradition der Innovation gegründet und ist ein weltweit führender, ausschließlich auf den Aftermarket spezialisierter Anbieter, der sich auf die Lieferung hochwertiger Komponenten für den Automobil- und Industriemarkt konzentriert. Mit einer umfassenden Präsenz in Nordamerika und Europa, darunter 19 nachhaltige Produktionsstätten, 14 Vertriebszentren und 28 Marken, deren Produkte in mehr als 90 Ländern verkauft werden, setzt sich TERREPOWER dafür ein, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.terrepower.com