TERREPOWER expande portfólio de direção elétrica com 60 novas aplicações e inovações pioneiras no mercado

DAPHNE, Alabama, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- TERREPOWER, antiga BBB Industries, líder no mercado de peças de reposição, anunciou hoje uma expansão significativa de seu programa norte-americano de direção elétrica (EPS). A tecnologia de produtos EPS de última geração da empresa foi projetada para simplificar os reparos para técnicos em todo o país. A oferta expandida de EPS apresenta 60 novos aplicativos cobrindo os anos modelo 2013–2025, desbloqueando a cobertura total de mais de 257 SKUs para 60 milhões de veículos em operação (vio), com mais 76 SKUs cobrindo 21 milhões DE vio programados para um lançamento em julho.

O avanço do EPS também fortalece a posição da TERREPOWER como líder de mercado em componentes de direção fabricados de forma sustentável e ressalta seu compromisso em fornecer soluções de direção premium e de nível OE a um valor excepcional.

"Esta inovação é um divisor de águas para ambientes de reparo", disse Tim Connolly, Diretor Sênior de Gestão de Produtos - Undercar & NSP na TERREPOWER. "Estamos removendo uma grande barreira ao serviço de EPS, ao mesmo tempo em que fornecemos uma alternativa sustentável e de altaqualidade à substituição de OE a um custo mais acessível."

Por que técnicos e lojas estão recorrendo às soluções EPS da TERREPOWER

À medida que o EPS se torna a tecnologia de direção dominante em veículos modernos, a demanda por soluções confiáveis de pós-venda continua a acelerar. A oferta expandida da TERREPOWER está disponível em todo o país e é apoiada por meio de parcerias.

Em termos de benefícios, a oferta de EPS da empresa fornece:

Disponibilidade incomparável: mais de 257 SKUs EPS disponíveis para retirada ou entrega no mesmo dia

Cobertura líder de mercado: Serve para mais de 60 milhões de veículos na estrada hoje

Valor Premium: desempenho no nível OE por uma fração do custo da concessionária

Reparos confiantes: apoiados por uma garantia confiável e suporte em todo o país

"O EPS chegou para ficar e a indústria está mudando rapidamente", disse Andrew Wilson, gerente de produtos da EPS na TERREPOWER. "Mais de 50% dos veículos hoje são equipados com EPS e, até 2028, espera-se que cerca de 25% dos reparos na direção envolvam sistemas EPS. A TERREPOWER está garantindo que o mercado de reposição esteja pronto."

Capturando a oportunidade de EPS

Apesar do rápido crescimento de veículos equipados com EPS, muitos técnicos ainda recorrem a OE ou peças recuperadas devido a equívocos persistentes sobre a disponibilidade do mercado de reposição. Juntamente com a TERREPOWER, os varejistas e distribuidores em todo o país estão abordando isso expandindo o acesso, educando as lojas e fornecendo as soluções completas de EPS que os técnicos precisam para manter os clientes em suas baías e voltar.

Com a adição de 60 novas aplicações, práticas aprimoradas de sustentabilidade e tecnologia programável de primeira linha, a TERREPOWER continua a redefinir o que o mercado de reposição pode oferecer em sistemas avançados de direção.

Sobre a TERREPOWER

A TERREPOWER, antiga BBB Industries, é a maior fabricante sustentável do mundo em volume. Fundada em 1987 com um legado de inovação, a TERREPOWER é uma líder global no mercado de reposição, especializada no fornecimento de componentes de alta qualidade para os mercados automotivo e industrial. Com sede em Daphne, Alabama, a TERREPOWER tem uma força de trabalho global dedicada de mais de 10.000 funcionários e uma ampla presença operacional em toda a América do Norte e Europa, incluindo 19 instalações de fabricação sustentável, 14 centros de distribuição e 28 marcas com produtos vendidos em mais de 90 países. A TERREPOWER está comprometida em fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir o desperdício e promover a economia circular. Saiba mais em www.terrepower.com.

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FONTE TERREPOWER