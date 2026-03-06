A Türk Telekom e a ZTE concluem o primeiro teste mundial de uma rede integrada C+L de banda completa com 1,6 Tbps, marcando uma nova era de redes 5G totalmente ópticas.

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), líder global no fornecimento de soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação, e a Türk Telekom concluíram, em conjunto, o primeiro teste mundial de uma rede integrada de banda completa C+L (12 THz) de 1,6 Tbps em Istambul. O projeto-piloto aumentou significativamente a capacidade do sistema, reduziu a variedade de peças de reposição e viabilizou a transmissão de serviços de altíssima velocidade 400GE/800GE, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento de redes ópticas inteligentes e de banda ultralarga na Turquia, impulsionando assim o nível da economia digital do país e até mesmo da região da Eurásia.

A Türk Telekom e a ZTE concluem o primeiro teste mundial de uma rede integrada de banda completa C+L de 1,6 Tbps. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Para atender à crescente demanda por tráfego de dados, a Türk Telekom e a ZTE realizaram um teste de tráfego de rede transcontinental em Istambul, implementando a solução integrada de banda completa C+L de 1,6 Tbps da ZTE. Essa solução permite a alternância perfeita entre as bandas C e L por meio de um sistema de gerenciamento unificado, sem necessidade de modificações físicas na rede. Ao aproveitar ao máximo a infraestrutura de fibra óptica existente, a solução permite a utilização eficiente de todo o espectro óptico, construindo uma arquitetura de rede óptica de baixo custo, alta capacidade e elevada flexibilidade, capaz de responder rapidamente ao crescimento do tráfego e de atender às futuras demandas por redes de alta velocidade.

O teste também introduziu um novo sistema inteligente de gestão de rede, baseado em uma solução óptica holográfica com recursos de sensoriamento, provisionamento, diagnóstico e otimização, proporcionando visibilidade, gestão e controle completos da rede. Por meio de funcionalidades inteligentes, como mapeamento da capacidade de transporte, avaliação da integridade da rede, análise diagnóstica de falhas e uso do mesmo cabo e da mesma rota óptica, a solução possibilita o gerenciamento completo do ciclo de vida dos recursos de rede, bem como a visibilidade em tempo real de alarmes e dados de desempenho, além da prevenção proativa de riscos potenciais, reduzindo significativamente o tempo de resolução de falhas e aumentando a eficiência e a estabilidade operacionais da rede.

Ebubekir Şahin, diretor- executivo da Türk Telekom, disse: "Este teste inovador realizado com a ZTE representa mais um marco na liderança contínua da Türk Telekom na construção da infraestrutura de transmissão óptica mais avançada da Turquia. Em um teste realizado em colaboração com a ZTE, comprovamos a possibilidade de aumentar rapidamente a capacidade nas áreas onde ela é necessária, sem a necessidade de substituir toda a rede, estabelecendo assim mais um marco mundial. Com essa transformação, implementaremos um modelo de infraestrutura flexível, econômico e sustentável, capaz de responder rapidamente ao aumento do tráfego de dados e atender às demandas de alta velocidade do futuro."

Ling Zhi, vice-presidente da ZTE, disse: "Este primeiro teste mundial de uma rede integrada de banda completa C+L de 1,6 Tbps com a Türk Telekom demonstra como as tecnologias de transmissão óptica e de gerenciamento de rede orientadas por IA, comprovadas globalmente pela ZTE, podem ser aplicadas com sucesso na infraestrutura crítica da Turquia. Ao oferecer maior capacidade, arquitetura de hardware simplificada e recursos operacionais autônomos, estamos preparando o caminho para redes ópticas de próxima geração para HI-OTN (Alta Inteligência e Alto Desempenho) que aceleram a transformação digital do país."

Para obter informações adicionais, visite o estande da ZTE (3F30, Pavilhão 3, Fira Gran Via) no MWC Barcelona 2026 ou explore: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

