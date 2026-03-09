Türk Telekom e ZTE completano il primo test al mondo di una rete live integrata C+La banda completa da 1,6 Tbps, inaugurando una nuova era per la rete 5G completamente ottica

BARCELLONA, Spagna, 9 marzo 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e Türk Telekom hanno completato con successo a Istanbul il primo test al mondo su una rete live integrata a banda completa C+L (12 THz) con capacità di 1,6 Tbps.

La sperimentazione ha permesso di aumentare significativamente la capacità del sistema, ridurre la varietà di componenti di ricambio necessari e supportare la trasmissione di servizi 400GE/800GE ad altissima velocità. Il risultato pone basi solide per lo sviluppo in Turchia di reti ottiche intelligenti e ultrabroadband completamente ottiche, contribuendo a rafforzare l'economia digitale non solo del Paese ma anche dell'intera area eurasiatica.

Per rispondere alla crescente domanda di traffico dati, Türk Telekom e ZTE hanno condotto a Istanbul un test di traffico di rete transcontinentale in tempo reale, implementando la soluzione integrata C+L a banda completa da 1,6 Tbps sviluppata da ZTE.

La soluzione consente la commutazione senza interruzioni tra la banda C e la banda L tramite un sistema di gestione unificato, senza richiedere modifiche fisiche all'infrastruttura di rete. Sfruttando pienamente l'infrastruttura in fibra ottica esistente, permette un utilizzo efficiente dell'intero spettro ottico.

In questo modo viene realizzata un'architettura di rete ottica conveniente, ad alta capacità e altamente flessibile, in grado di supportare una risposta rapida alla crescita del traffico dati e di soddisfare le future esigenze delle reti ad altissima velocità.

La sperimentazione ha inoltre introdotto un nuovo sistema intelligente di gestione della rete, basato su una soluzione ottica olografica che integra funzionalità di rilevamento ottico, provisioning, diagnosi e ottimizzazione. Questo approccio garantisce piena visibilità, gestibilità e controllabilità dell'infrastruttura di rete.

Grazie a funzionalità intelligenti come la mappatura della capacità di trasporto, la valutazione dello stato di salute della rete, l'analisi diagnostica dei guasti e il monitoraggio lungo lo stesso cavo ottico e lo stesso percorso, la soluzione testata consente una gestione completa del ciclo di vita delle risorse di rete.

Inoltre offre visibilità in tempo reale su allarmi e dati di prestazione, permettendo la prevenzione proattiva di potenziali rischi. Questo contribuisce a ridurre significativamente i tempi di risoluzione dei guasti, migliorando al tempo stesso l'efficienza operativa e la stabilità della rete.

Ebubekir Şahin, Amministratore delegato di Türk Telekom, ha dichiarato: "Questa sperimentazione rivoluzionaria condotta con ZTE rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella leadership di Türk Telekom nello sviluppo dell'infrastruttura di trasmissione ottica più avanzata della Turchia. Nel test realizzato in collaborazione con ZTE abbiamo dimostrato che è possibile aumentare rapidamente la capacità nelle aree dove è necessario, senza dover sostituire l'intera rete, stabilendo così un nuovo primato mondiale. Con questo passo introdurremo un modello infrastrutturale flessibile, efficiente dal punto di vista dei costi e sostenibile, capace di rispondere rapidamente alla crescita del traffico dati e di soddisfare le future esigenze di connettività ad alta velocità."

Ling Zhi, Vicepresidente di ZTE, ha affermato: ''Questa prima sperimentazione al mondo di una rete live integrata a banda intera C+L da 1,6 Tbps con Türk Telekom dimostra come le tecnologie di trasmissione ottica e di gestione della rete basate sull'intelligenza artificiale di ZTE, comprovate a livello mondiale, possano essere applicate con successo all'interno dell'infrastruttura critica della Turchia. Grazie a una maggiore capacità, a un'architettura hardware semplificata e a capacità operative autonome, stiamo aprendo la strada alle reti ottiche di nuova generazione per HI-OTN (High Intelligence and High Performance) che accelerano la trasformazione digitale del Paese".

