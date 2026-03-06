Türk Telekom en ZTE voltooien 's werelds eerste C+L full-band geïntegreerde 1,6Tbps live netwerktest en luiden daarmee een nieuw tijdperk van volledig optische 5G-netwerken in.

BARCELONA, Spanje, 6 maart 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, en Türk Telekom hebben samen 's werelds eerste C+L (12 THz) full-band geïntegreerde 1,6Tbps live netwerktest in Istanboel afgerond. De test heeft de systeemcapaciteit aanzienlijk vergroot, het aantal reserveonderdelen verminderd en ultra-high-speed 400GE/800GE servicetransmissie mogelijk gemaakt, waarmee voor Turkije een solide basis is gelegd om ultra-breedband en volledig optische intelligente netwerken te ontwikkelen, die de digitale economie in Turkije en zelfs Eurazië op een hoger niveau brengen.

Türk Telekom and ZTE complete worlds first C+L full-band integrated 1.6Tbps live network trial

Om aan de snel groeiende vraag naar gegevensverkeer tegemoet te komen, voerden Türk Telekom en ZTE een transcontinentale test uit met live netwerkverkeer in Istanboel, waarbij de C+L full-band geïntegreerde 1,6Tbps oplossing van ZTE werd ingezet. Deze oplossing ondersteunt naadloos omschakelen tussen de C-band en L-band via een uniform beheersysteem, zonder dat fysieke netwerkaanpassingen nodig zijn. Terwijl de bestaande glasvezelinfrastructuur volledig wordt benut, wordt het volledige optische spectrum efficiënt gebruikt en wordt een kosteneffeciënte, zeer flexibele optische netwerkarchitectuur met hoge capaciteit gebouwd om snel te kunnen reageren op verkeerstoename en aan de toekomstige vraag naar hogesnelheidsnetwerken te voldoen.

De test introduceerde ook een nieuw intelligent netwerkbeheersysteem dat gebruik maakt van een holografische optische oplossing met mogelijkheden voor optische detectie, provisionering, diagnose en optimalisatie, waardoor het netwerk volledig zichtbaar, beheerbaar en controleerbaar wordt. Door middel van intelligente functies zoals het in kaart brengen van de transportcapaciteit, het beoordelen van de gezondheid van het netwerk, het analyseren van foutdiagnose en dezelfde optische kabel en dezelfde route, maakt het een volledig levenscyclusbeheer van netwerkbronnen, realtime zichtbaarheid van alarmen en prestatiegegevens en proactieve preventie van potentiële risico's mogelijk. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om fouten op te lossen aanzienlijk verkort en de operationele efficiëntie en stabiliteit van het netwerk worden verbeterd.

Ebubekir Şahin, CEO van Türk Telekom, verklaart: ''Deze baanbrekende test uitgevoerd samen met ZTE is een nieuwe mijlpaal in het voortdurende leiderschap van Türk Telekom bij het bouwen van de meest geavanceerde optische transmissie-infrastructuur van Turkije. In een test in samenwerking met ZTE hebben we bewezen dat we de capaciteit snel kunnen verhogen in gebieden waar dat nodig is zonder het hele netwerk te hoeven vervangen. Met deze stap implementeren we een flexibel, goedkoop en duurzaam infrastructuurmodel dat snel kan reageren op de toename van het gegevensverkeer en aan de hogesnelheidsbehoeften van de toekomst kan voldoen.''

Ling Zhi, vicevoorzitter van ZTE, gaf volgend commentaar: ''Deze eerste C+L full-band geïntegreerde 1,6Tbps live netwerktest met Türk Telekom demonstreert hoe ZTE's wereldwijd bewezen optische transmissie en AI-gestuurde netwerkbeheertechnologieën met succes binnen de kritieke infrastructuur van Turkije kunnen worden toegepast. Door een hogere capaciteit, een vereenvoudigde hardwarearchitectuur en autonome operationele mogelijkheden te leveren, effenen we de weg voor optische netwerken van de volgende generatie voor HI-OTN (High Intelligence & High Performance) die de digitale transformatie van het land versnellen.''

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, hal 3, Fira Gran Via) op MWC Barcelona 2026 of kijk op: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

