Türk Telekom dan ZTE Tuntaskan Uji Coba Jaringan Langsung Pertama di Dunia untuk Seluruh Pita Frekuensi Terintegrasi C+L 1,6 Tbps, Menuju Era Baru Jaringan "5G All-Optical"

Untuk memenuhi pertumbuhan lalu lintas data yang sangat cepat, Türk Telekom dan ZTE menguji coba trafik jaringan langsung secara lintasbenua di Istanbul dengan menggunakan solusi full-band integrated C+L 1,6 Tbps dari ZTE. Solusi ini mendukung peralihan tanpa hambatan antara pita frekuensi C dan L melalui sistem manajemen terpadu, tanpa perlu melakukan perubahan fisik pada jaringan. Dengan memanfaatkan infrastruktur serat optik yang telah ada, solusi ini mendukung penggunaan spektrum optik secara lebih efisien, serta membangun arsitektur jaringan optik yang hemat biaya, berkapasitas tinggi, dan fleksibel. Hal tersebut membantu operator merespons pertumbuhan trafik data dengan cepat sekaligus memenuhi kebutuhan jaringan berkecepatan tinggi pada masa depan.

Uji coba tersebut juga memperkenalkan sistem manajemen jaringan cerdas baru yang didukung solusi optik holografik dengan kemampuan pengindraan optik, penyediaan layanan, diagnosis, dan optimasi jaringan. Teknologi ini mewujudkan jaringan yang sepenuhnya tervisualisasi, terkelola, dan terkendali. Melalui berbagai fungsi cerdas seperti pemetaan kapasitas transportasi, evaluasi kesehatan jaringan, analisis dan diagnosis gangguan, serta pemantauan jalur kabel optik, sistem ini memfasilitasi pengelolaan sumber daya jaringan sepanjang siklus pemakaian. Di sisi lain, sistem ini juga menyediakan pemantauan alarm dan data performa secara seketika (real-time), serta pencegahan risiko secara proaktif sehingga mempercepat penyelesaian gangguan dan meningkatkan efisiensi dan stabilitas operasional jaringan.

Ebubekir Şahin, Chief Executive Officer, Türk Telekom, mengatakan, ''Uji coba inovatif bersama ZTE ini menjadi perkembangan penting dalam kiprah Türk Telekom sebagai pemimpin industri yang membangun infrastruktur transmisi optik paling mutakhir di Türkiye. Melalui uji coba ini, kami membuktikan bahwa kapasitas jaringan dapat ditingkatkan dengan cepat di area yang membutuhkan tanpa harus mengganti seluruh jaringan. Uji coba ini juga merupakan pencapaian pertama di dunia. Lewat langkah ini, kami membangun infrastruktur yang fleksibel, hemat biaya, dan berkelanjutan untuk merespons pertumbuhan trafik data dan memenuhi kebutuhan jaringan berkecepatan tinggi pada masa depan."

Ling Zhi, Vice President, ZTE, mengatakan, ''Uji coba jaringan secara langsung untuk pita frekuensi terintegrasi C+L 1,6 Tbps pertama di dunia bersama Türk Telekom membuktikan peran teknologi transmisi optik ZTE secara global, serta manajemen jaringan berbasiskan AI yang dapat diterapkan pada infrastruktur penting di Türkiye. Dengan kapasitas yang lebih besar, arsitektur perangkat keras yang lebih simpel, serta kemampuan operasional secara otomatis, kami membuka jalan bagi jaringan optik HI-OTN (High Intelligence and High Performance) generasi baru yang mempercepat transformasi digital negara ini."

