튀르크 텔레콤과 ZTE, 세계 최초 C+L 전대역 통합 1.6Tbps 상용망 시험 완료… 5G 올-옵티컬 네트워크 시대 개막

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 통합 정보통신기술(ICT) 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 ZTE 코퍼레이션(ZTE Corporation, 0763.HK / 000063.SZ)과 튀르크 텔레콤(Türk Telekom)이 이스탄불에서 세계 최초로 C+L(12THz) 전대역 통합 1.6Tbps 상용망(live network) 시험을 공동으로 완료했다. 이번 시험을 통해 시스템 용량이 획기적으로 향상됐으며 예비 부품 종류가 감소했고 초고속 400GE/800GE 서비스 전송이 가능해졌다. 이로써 튀르키예는 초광대역 및 지능형 올-옵티컬 네트워크를 구축하는 데 중요한 기반을 마련했으며, 유라시아 지역에서도 디지털 경제 수준 향상을 기대할 수 있게 됐다.

튀르크 텔레콤과 ZTE, 세계 최초 C+L 전대역 통합 1.6Tbps 상용망 시험 완료 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

튀르크 텔레콤과 ZTE는 급증하는 데이터 트래픽 수요에 대응하기 위해 이스탄불에서 대륙 간 상용망 트래픽 시험을 실시했으며, ZTE의 C+L 전대역 통합 1.6Tbps 솔루션을 도입했다. 이 솔루션은 물리적인 네트워크 변경 없이 통합 관리 시스템을 통해 C밴드와 L밴드 간 원활한 전환을 지원한다. 기존 광섬유 인프라를 최대한 활용하면서 전체 광 스펙트럼을 효율적으로 활용해 비용 효율적인 대용량의 고유연성 광 네트워크 아키텍처를 구축할 수 있다. 이를 통해 트래픽 증가에 신속하게 대응하고 미래 고속 네트워크 수요를 충족할 수 있다.

이번 시험에서는 광학 감지, 프로비저닝, 진단 및 최적화 기능을 갖춘 홀로그래픽 광학 솔루션에 기반한 새로운 지능형 네트워크 관리 시스템도 도입해 네트워크의 가시성, 관리성, 제어 가능성을 확보했다. 전송 용량 매핑, 네트워크 상태 평가, 장애 진단 분석, 동일 광케이블 및 동일 경로 관리 등의 지능형 기능을 통해 네트워크 자원의 전체 수명 주기 관리가 가능하며, 알람과 성능 데이터를 실시간으로 파악하고 잠재적 위험을 사전에 방지할 수 있다. 이를 통해 장애 해결 시간을 대폭 단축하고 네트워크 운영 효율성과 안정성을 향상시켰다.

튀르크 텔레콤의 에부베키르 샤힌(Ebubekir Şahin) 최고경영자(CEO)는 "ZTE와 함께 진행한 이 획기적인 시험은 튀르키예에서 가장 진보된 광 전송 인프라 구축을 선도해 온 튀르크 텔레콤의 또다른 중요한 이정표"라며 "ZTE와의 협력을 통해 전체 네트워크 교체 없이 필요한 지역에서 빠르게 용량을 확대할 수 있음을 입증하며 또 하나의 세계 최초 기록을 세웠다. 이를 통해 데이터 트래픽 증가에 신속히 대응하고 미래의 고속 네트워크 수요를 충족할 수 있는 유연하고 비용 효율적이며 지속 가능한 인프라 모델을 구축할 것이다"라고 말했다.

ZTE의 링즈(Ling Zhi) 부사장은 "튀르크 텔레콤과 함께 진행한 세계 최초 C+L 전대역 통합 1.6Tbps 상용망 시험은 ZTE의 글로벌 검증을 거친 광 전송 기술과 AI 기반 네트워크 관리 기술이 튀르키예의 핵심 인프라에 성공적으로 적용될 수 있음을 보여준다"며 "더 높은 용량, 간소화된 하드웨어 아키텍처, 자율 운영 기능을 통해 국가 디지털 전환을 가속하는 차세대 HI-OTN(High Intelligence and High Performance) 광 네트워크 구축의 기반을 마련하고 있다"고 밝혔다.

자세한 내용은 MWC 바르셀로나 2026에서 ZTE 부스(피라 그란 비아, 3번 홀, 3F30)를 방문하거나 https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처:

ZTE 코퍼레이션

커뮤니케이션

이메일: [email protected]

SOURCE ZTE Corporation