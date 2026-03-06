Türk Telekom وZTE تكملان تجربة الشبكة المباشرة المتكاملة ذات النطاق الكامل C + L الأولى في العالم 1.6 بسرعة تيرابت/ثانية، مما يؤدي إلى عصر جديد من شبكات الجيل الخامس 5G الضوئية بالكامل

Türk Telekom and ZTE complete worlds first C+L full-band integrated 1.6Tbps live network trial

برشلونة، إسبانيا، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أكملت شركة "زد تي إيه" (ZTE) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: 0763.HK وبورصة شينزين بالرمز: 000063.SZ) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، وشركة "تورك تيليكوم" (Türk Telekom) بشكل مشترك أول تجربة للشبكات المباشرة المتكاملة ذات النطاق الكامل بنظام (C+L) (بتردد 12 تيرا هرتز) بسرعة 1.6 تيرابت/ثانية في إسطنبول. عززت التجربة قدرة النظام بشكل كبير ، وخفضت أنواع قطع الغيار ، وأتاحت نقل الخدمة بمعايير 400GE / 800GE فائقة السرعة ، مما وضع أساسًا متينًا لتركيا لتطوير شبكات النطاق العريض الفائقة والشبكات الضوئية الذكية بالكامل ، وبالتالي رفع مستوى الاقتصاد الرقمي لتركيا وحتى أوراسيا.

لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على حركة البيانات ، أجرت "تورك تيليكوم" و "زد تي إيه" تجربة حركة بيانات للشبكات المباشرة عابرة للقارات في اسطنبول؛ حيث نشرت حل (C+L) المتكامل ذي النطاق الكامل من "زد تي إيه" بسرعة 1.6 تيرابت/ثانية. يدعم هذا الحل التبديل السلس بين النطاق C والنطاق L عبر نظام إدارة موحد ، دون الحاجة إلى تعديلات على الشبكة المادية. مع الاستفادة الكاملة من البنية التحتية للألياف الحالية ، فإنه يحقق الاستفادة الفعالة من الطيف البصري الكامل ، وبناء بنية شبكة بصرية فعالة من حيث التكلفة وعالية القدرة ومرنة للغاية لدعم الاستجابة السريعة لنمو حركة البيانات وتلبية متطلبات الشبكات عالية السرعة في المستقبل.

كما أدخلت التجربة نظامًا جديدًا لإدارة الشبكة الذكية ، يعتمد على حل بصري ثلاثي الأبعاد مع قدرات في الاستشعار البصري والإمداد والتشخيص والتحسين ، وبالتالي تحقيق الرؤية الكاملة والقابلية الإدارة والقابلية للتحكم في الشبكة. من خلال وظائف ذكية مثل تخطيط قدرة النقل ، وتقييم صحة الشبكة ، وتحليل تشخيص الخلل، ونفس الكابل البصري نفسه ونفس المسار، فإنه يتيح إدارة دورة الحياة الكاملة لموارد الشبكة ، والرؤية في الوقت الحقيقي لإنذارات وبيانات الأداء ، والوقاية الاستباقية من المخاطر المحتملة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت حل الخلل ويعزز كفاءة تشغيل الشبكة واستقرارها.

قال "أبو بكر شاهين"، الرئيس التنفيذي لشركة "تورك تيليكوم": "تمثل هذه التجربة الرائدة التي أجريت مع "زد تي إيه" علامة بارزة أخرى في صدارة "تورك تيليكوم" المستمرة في بناء البنية التحتية الأكثر تقدمًا في تركيا. في تجربة أجريت بالتعاون مع "زد تي إيه" ، أثبتنا أنه يمكننا زيادة القدرة بسرعة في المناطق التي تحتاج إليها دون الحاجة إلى استبدال الشبكة بأكملها ، ما يمثل تحقيق إنجاز مذهل غير مسبوق على مستوى العالم. مع هذه الخطوة ، سننفذ نموذج بنية تحتية مرنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة يمكنها الاستجابة بسرعة لزيادة حركة البيانات وتلبية احتياجات السرعات العالية في المستقبل."

قال "لينغ تشي"، نائب رئيس شركة "زد تي إيه": "هذه أول تجربة لشبكة مباشرة متكاملة كاملة النطاق بسرعة 1.6 تيرابت/ثانية للنطاقين (C+L) في العالم مع "تورك تيليكوم" توضح كيف يمكن تطبيق تكنولوجيات إدارة الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والنقل البصري المثبتة عالميًا من "زد تي إيه" بنجاح داخل البنية التحتية الحيوية لتركيا. من خلال توفير سعة أعلى ، وبنية أجهزة مبسطة وقدرات تشغيلية مستقلة ، نحن نمهد الطريق لشبكات بصرية من الجيل التالي لـ "شبكات النقل البصري عالية الذكاء وعالية الأداء" (HI-OTN) التي تسرّع وتيرة التحول الرقمي للبلاد."

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة كابينة "زد تي إي" (3F30، القاعة 3، مركز Fira Gran Via) في "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) ببرشلونة 2026 أو تفضلوا باستكشاف موقع الويب : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

