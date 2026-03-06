Türk Telekom et ZTE complètent le premier essai en conditions réelles du réseau intégré pleine bande C+L à 1,6 Tbit/s, inaugurant une nouvelle ère du réseau entièrement optique 5G

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, et Türk Telekom ont réalisé conjointement le premier essai de réseau en conditions réelles C+L (12 THz) intégré à bande complète de 1,6 Tbit/s à Istanbul. L'essai a permis d'augementer considérablement la capacité du système, de réduire les types de pièces de rechange et d'assurer une transmission de service à très haut débit 400GE/800GE, posant des bases solides pour permettre à la Turquie de développer des réseaux tout optique intelligents à très haut débit, augmentant ainsi le niveau d'économie numérique de la Turquie et même de l'Eurasie.

Afin de répondre à la demande croissante de trafic de données, Türk Telekom et ZTE ont effectué un essai de trafic réseau transcontinental en conditions réelles à Istanbul, déployant la solution C+L du réseau intégré pleine bande à 1,6Tbit/s de ZTE. Cette solution prend en charge la commutation fluide entre la bande C et la bande L grâce à un système de gestion unifié, sans modification du réseau physique requise. Tout en tirant pleinement parti de l'infrastructure de fibre optique actuelle, elle permet une utilisation efficace de l'ensemble du spectre optique, en créant une architecture de réseau optique rentable, à grande capacité et très flexible afin de répondre rapidement à la croissance du trafic et aux exigences futures en matière de réseaux à haut débit.

L'essai a également introduit un nouveau système intelligent de gestion de réseau, s'appuyant sur une solution optique holographique dotée de capacités de détection optique, d'approvisionnement, de diagnostic et d'optimisation, assurant ainsi une visibilité, une gérabilité et une contrôlabilité complètes du réseau. Grâce à des fonctions intelligentes comme la cartographie de la capacité de transport, l'évaluation de la santé du réseau, l'analyse de diagnostic des défaillances et le même câble optique et le même itinéraire, il permet la gestion complète du cycle de vie des ressources du réseau, la visibilité en temps réel des alarmes et des données de performance. Il permet également de prévenir des risques potentiels de façon proactive et de réduire considérablement le temps de résolution des défaillances et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la stabilité du réseau.

Ebubekir Şahin, président-directeur général de Türk Telekom, a déclaré : « Cet essai novateur mené avec ZTE représente une autre étape importante dans le leadership continu de Türk Telekom dans la construction de l'infrastructure de transmission optique la plus avancée de la Turquie. Lors d'un essai mené en collaboration avec ZTE, nous avons démontré que nous pouvons rapidement augmenter la capacité dans les domaines où cela est nécessaire sans devoir remplacer l'ensemble du réseau, établissant ainsi une autre première mondiale. Grâce à ce changement, nous mettrons en œuvre un modèle d'infrastructure souple, économique et durable capable de répondre rapidement à l'augmentation du trafic de données et aux exigences futures en matière de réseaux à haut débit. »

Ling Zhi, vice-président de ZTE, a déclaré : « Ce premier essai en conditions réelles du réseau intégré pleine bande C+L à 1,6 Tbit/s réalisé avec Türk Telekom démontre comment les technologies de transmission optique et de gestion de réseau fondées sur l'IA de ZTE peuvent être appliquées avec succès dans l'infrastructure essentielle de la Turquie. En offrant une capacité accrue, une architecture matérielle simplifiée et des capacités opérationnelles autonomes, nous ouvrons la voie aux réseaux optiques de nouvelle génération pour HI-OTN (High Intelligence and High Performance) qui accélèrent la transformation numérique du pays. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le stand de ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur le site : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html.

