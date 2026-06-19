A Vantage garante posição na lista Fortune Crypto Innovators, destacando sua inovação em negociação entre mercados

PORT VILA, Vanuatu, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora global de múltiplos ativos para negociação de CFDs, anunciou sua inclusão na lista Fortune Crypto Innovators. Selecionada de forma independente pelo departamento editorial da Fortune com base em seus critérios editoriais, a lista serve como um ponto de referência reconhecido do setor, destacando empresas que atuam nos ecossistemas de ativos digitais e financeiros mais amplos.

À medida que as finanças tradicionais e os ativos digitais continuam a convergir, navegar pelas complexidades operacionais e tecnológicas de ambos os cenários exige uma infraestrutura robusta. A escolha da Vantage destaca sua capacidade de fornecer acesso a ambos os setores, posicionando o corretor ao lado de empresas nativas de criptomoedas e participantes financeiros institucionais destacados na lista.

Marc Despallieres, CEO da Vantage, comentou: "Garantir uma posição na lista Fortune Crypto Innovators é um marco significativo que reflete nosso compromisso de longo prazo com o desenvolvimento operacional e a inovação de produtos. Em um cenário de mercado em evolução, nosso objetivo continua sendo oferecer aos clientes um ecossistema de negociação funcional e transparente. Esse reconhecimento da Fortune oferece um reconhecimento independente da nossa infraestrutura global e do desenvolvimento contínuo.

"A lista da Fortune Crypto Innovators oferece uma avaliação independente baseada nos critérios editoriais da Fortune. Como uma das poucas plataformas de CFD multiativos incluídas na lista, esse reconhecimento destaca a capacidade da Vantage de conectar mercados financeiros tradicionais — incluindo forex, commodities e índices — com o cenário em evolução de ativos digitais por meio de uma única plataforma de negociação multiativos.

A reputação de longa data da Fortune nos rankings globais de negócios confere a esse reconhecimento uma relevância adicional para empresas que atuam na interseção entre finanças, tecnologia e ativos digitais. Esse reconhecimento oferece um reconhecimento independente, por parte de terceiros, do desenvolvimento corporativo contínuo e das capacidades operacionais da Vantage no setor multiativos.

Olhando para o futuro, à medida que os mercados financeiros globais se tornam cada vez mais interconectados, a demanda por soluções sofisticadas de corretagem multiativos continua a evoluir. A Vantage continua focada em investir em sua infraestrutura central de plataforma, ferramentas de gerenciamento de risco e pools de liquidez multiativos para manter um ambiente confiável para os participantes do mercado globalmente. Esse desenvolvimento contínuo permite que a Vantage apoie o acesso a uma ampla gama de mercados para participantes globais que navegam pelas mudanças nas condições do mercado.

Para saber mais sobre a plataforma e sua inclusão na lista Fortune Crypto Innovators, acesse o Vantage Markets.

Sobre a Vantage

Vantage Markets é uma corretora de CFDs multiativos que oferece acesso a Forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos. Com mais de 16 anos de experiência, a Vantage oferece uma plataforma de negociação confiável, um aplicativo móvel premiado e uma experiência de negociação amigável.

Aviso de Risco: CFDs são instrumentos complexos e têm alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. Certifique-se de entender os riscos antes de negociar.

Aviso legal: Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Não é direcionado a residentes de jurisdições onde a negociação de CFDs é restrita ou proibida.

FONTE Vantage