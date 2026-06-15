Vantage góp mặt trong danh sách Fortune Crypto Innovators 2026, khẳng định năng lực đổi mới trong giao dịch đa thị trường

PORT VILA, Vanuatu, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, nhà môi giới đa tài sản toàn cầu về giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), thông báo đã được đưa vào danh sách Fortune Crypto Innovators. Được bộ phận biên tập của Fortune lựa chọn độc lập dựa trên các tiêu chí biên tập riêng, danh sách này đóng vai trò là một điểm tham chiếu được công nhận trong ngành nêu bật các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số và hệ sinh thái tài chính nói chung.

Trong bối cảnh tài chính truyền thống và tài sản số tiếp tục hội tụ, việc xử lý những phức tạp về vận hành và công nghệ của cả hai lĩnh vực đòi hỏi một hạ tầng vững chắc. Việc được lựa chọn vào danh sách cho thấy năng lực của Vantage trong việc cung cấp khả năng tiếp cận cả hai lĩnh vực này, đồng thời đưa nhà môi giới này vào cùng nhóm với các doanh nghiệp tiền mã hóa và các tổ chức tài chính nổi bật khác có mặt trong danh sách.

Marc Despallieres, Giám đốc điều hành của Vantage cho biết: "Việc góp mặt trong danh sách Fortune Crypto Innovators là một cột mốc quan trọng, phản ánh cam kết lâu dài của chúng tôi đối với việc phát triển năng lực vận hành và đổi mới sản phẩm. Trong bối cảnh thị trường không ngừng phát triển, mục tiêu của chúng tôi vẫn là mang đến cho khách hàng một hệ sinh thái giao dịch vận hành hiệu quả và minh bạch. Sự công nhận từ Fortune là minh chứng độc lập cho hạ tầng toàn cầu và quá trình phát triển liên tục của chúng tôi".

Danh sách Fortune Crypto Innovators đưa ra đánh giá độc lập dựa trên các tiêu chí biên tập của Fortune. Là một trong số ít nền tảng giao dịch CFD đa tài sản được đưa vào danh sách, sự công nhận này nêu bật khả năng của Vantage trong việc kết nối các thị trường tài chính truyền thống — bao gồm ngoại hối, hàng hóa và chỉ số — với bối cảnh tài sản số đang phát triển thông qua một nền tảng giao dịch đa tài sản duy nhất.

Uy tín lâu năm của Fortune trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp toàn cầu càng làm tăng ý nghĩa của sự công nhận này đối với các doanh nghiệp hoạt động tại giao điểm giữa tài chính, công nghệ và tài sản số. Đây cũng là sự công nhận độc lập từ bên thứ ba đối với sự phát triển không ngừng và năng lực vận hành của Vantage trong lĩnh vực giao dịch đa tài sản.

Trong tương lai, khi các thị trường tài chính toàn cầu ngày càng kết nối chặt chẽ, nhu cầu về các giải pháp môi giới đa tài sản tinh vi cũng không ngừng gia tăng. Vantage vẫn tập trung đầu tư vào hạ tầng nền tảng cốt lõi, các công cụ quản lý rủi ro và các bể thanh khoản đa tài sản nhằm duy trì một môi trường đáng tin cậy cho các chủ thể tham gia thị trường trên toàn cầu. Những bước phát triển liên tục này giúp Vantage hỗ trợ khả năng tiếp cận đa dạng thị trường cho các nhà đầu tư toàn cầu đang thích ứng với điều kiện thị trường không ngừng thay đổi.

Để tìm hiểu thêm về nền tảng và việc được đưa vào danh sách Fortune Crypto Innovators, vui lòng truy cập Vantage Markets.

Giới thiệu về Vantage

Vantage Markets là nhà môi giới CFD đa tài sản cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường Ngoại hối, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, ETF và Trái phiếu. Với hơn 16 năm kinh nghiệm, Vantage cung cấp một nền tảng giao dịch đáng tin cậy, một ứng dụng giao dịch trên di động đạt giải thưởng và một trải nghiệm giao dịch thân thiện với người dùng.

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Nội dung này không dành cho người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi hoạt động giao dịch CFD bị hạn chế hoặc bị cấm.

SOURCE Vantage