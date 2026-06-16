Vantage verovert een plaats op de Fortune Crypto Innovators-lijst en zet innovatie op het gebied van multi-assethandel in de kijker

PORT VILA, Vanuatu, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, een wereldwijde multi-assetbroker voor CFD-handel, heeft aangekondigd dat het is opgenomen in de Fortune Crypto Innovators-lijst. De lijst werd onafhankelijk samengesteld door de redactie van Fortune op basis van haar eigen redactionele criteria en geldt als een erkend referentiepunt binnen de sector. De lijst brengt bedrijven onder de aandacht die actief zijn binnen het ecosysteem van digitale activa en de bredere financiële wereld.

Nu traditionele financiële markten en digitale activa steeds meer naar elkaar toegroeien, is een robuuste infrastructuur essentieel om de operationele en technologische complexiteit van beide domeinen het hoofd te bieden. De selectie van Vantage onderstreept het vermogen van het bedrijf om toegang te bieden tot beide markten, waardoor de broker zich schaart naast vooraanstaande cryptobedrijven en institutionele financiële spelers die eveneens op de lijst zijn opgenomen.

Marc Despallieres, Chief Executive Officer van Vantage, verklaarde: "Een plaats bemachtigen op de Fortune Crypto Innovators-lijst is een belangrijke mijlpaal die onze langdurige inzet voor operationele ontwikkeling en productinnovatie weerspiegelt. In een voortdurend evoluerend marktlandschap blijft het onze doelstelling om klanten een efficiënt en transparant handelsecosysteem te bieden. Deze erkenning door Fortune vormt een onafhankelijke bevestiging van onze wereldwijde infrastructuur en onze voortdurende ontwikkeling".

De Fortune Crypto Innovators-lijst biedt een onafhankelijke beoordeling op basis van de redactionele criteria van Fortune. Als een van de weinige multi-assetplatformen voor CFD-handel die op de lijst zijn opgenomen, onderstreept deze erkenning het vermogen van Vantage om traditionele financiële markten, waaronder forex, grondstoffen en indexen, te verbinden met het zich ontwikkelende landschap van digitale activa via één geïntegreerd handelsplatform voor meerdere activaklassen.

Dankzij de jarenlange reputatie van Fortune op het gebied van internationale bedrijfsranglijsten krijgt deze erkenning extra betekenis voor bedrijven die actief zijn op het snijvlak van financiën, technologie en digitale activa. Deze erkenning vormt een onafhankelijke bevestiging door een derde partij van de voortdurende ontwikkeling van Vantage en zijn operationele capaciteiten binnen de multi-assetsector.

Naarmate de wereldwijde financiële markten steeds sterker met elkaar verweven raken, blijft de vraag naar geavanceerde brokerageoplossingen voor meerdere activaklassen evolueren Vantage blijft investeren in de kerninfrastructuur van zijn handelsplatform, risicobeheertools en liquiditeitspools voor meerdere activaklassen om wereldwijd een betrouwbare handelsomgeving voor marktdeelnemers te waarborgen. Dankzij deze voortdurende ontwikkeling kan Vantage toegang bieden tot een breed scala aan markten voor internationale marktdeelnemers die hun weg zoeken in veranderende marktomstandigheden.

Ga voor meer informatie over het platform en de opname in de Fortune Crypto Innovators-lijst naar Vantage Markets.

Over Vantage

Vantage Markets is een multi-assetbroker voor CFD-handel die toegang biedt tot forex, grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties. Met meer dan 16 jaar ervaring biedt Vantage een betrouwbaar handelsplatform, een bekroonde mobiele app en een gebruiksvriendelijke handelservaring.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe financiële instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee dat u snel geld kunt verliezen. Zorg ervoor dat u de risico's begrijpt voordat u gaat handelen.

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