Vantage figure dans la liste Crypto Innovators établie par Fortune, soulignant ainsi ses innovations en matière de trading inter-marchés

PORT VILA, Vanuatu, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, un courtier mondial multi-actifs spécialisé dans le trading de CFD, a annoncé son inclusion dans la liste Fortune Crypto Innovators. Sélectionnée de manière indépendante par la rédaction de Fortune selon ses propres critères, cette liste fait office de référence reconnue dans le secteur et met en avant des entreprises actives dans le domaine des actifs numériques et, plus largement, dans les écosystèmes financiers.

Alors que la finance traditionnelle et les actifs numériques continuent de converger, il faut une infrastructure solide pour gérer les complexités opérationnelles et technologiques de ces deux domaines. La sélection de Vantage met en avant sa capacité à offrir un accès à ces deux secteurs, ce qui place le courtier aux côtés d'entreprises de premier plan natives de l'écosystème crypto et d'acteurs financiers institutionnels figurant sur la liste.

Marc Despallieres, directeur général de Vantage, a déclaré : « Figurer dans la liste Crypto Innovators de Fortune constitue une étape importante qui témoigne de notre engagement à long terme en faveur du développement opérationnel et de l'innovation produit. » Dans un environnement de marché en constante évolution, notre objectif reste d'offrir à nos clients un écosystème de trading fonctionnel et transparent. Cette distinction décernée par Fortune constitue une reconnaissance indépendante de notre infrastructure mondiale et de notre développement continu. »

Le classement Fortune Crypto Innovators propose une évaluation indépendante fondée sur les critères éditoriaux de Fortune. Étant l'une des rares plateformes de CFD multi-actifs à figurer dans ce classement, cette distinction souligne la capacité de Vantage à relier les marchés financiers traditionnels — notamment le Forex, les matières premières et les indices — au paysage en pleine évolution des actifs numériques, via une plateforme de trading multi-actifs unique.

La réputation de longue date de Fortune dans le domaine des classements mondiaux des entreprises confère à cette distinction une importance particulière pour les entreprises qui opèrent à la croisée de la finance, de la technologie et des actifs numériques. Cette distinction constitue une reconnaissance par un organisme tiers indépendant du développement continu de Vantage en tant qu'entreprise et de ses capacités opérationnelles dans le secteur des actifs multiples.

À l'avenir, à mesure que les marchés financiers mondiaux deviennent de plus en plus interconnectés, la demande en solutions sophistiquées de courtage multi-actifs continuera d'évoluer. Vantage continue de privilégier les investissements dans l'infrastructure de sa plateforme principale, ses outils de gestion des risques et ses réserves de liquidités multi-actifs afin de garantir un environnement fiable aux acteurs du marché à l'échelle mondiale. Cette évolution continue permet à Vantage d'offrir un accès à une vaste gamme de marchés aux acteurs internationaux qui doivent s'adapter à des conditions de marché en constante évolution.

Pour en savoir plus sur la plateforme et son inclusion dans la liste Fortune Crypto Innovators, rendez-vous sur Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets est un courtier en CFD multi-actifs proposant un accès au Forex, aux matières premières, aux indices, aux actions, aux ETF et aux obligations. Fort de plus de 16 ans d'expérience, Vantage propose une plateforme de trading fiable, une application mobile primée et une expérience de trading conviviale.

Avertissement sur les risques : Les CFD sont des instruments complexes qui présentent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de réaliser des opérations en bourse.

Avis de non-responsabilité : Ce contenu est fourni à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil financier ou d'investissement. Cette offre ne s'adresse pas aux résidents des pays ou territoires où le trading de CFD est soumis à des restrictions ou interdit.