Vantage Masuk dalam Daftar Fortune Crypto Innovators, Menegaskan Inovasi Trading Lintas Pasar

Vantage meraih pengakuan ini seiring meningkatnya integrasi antara pasar keuangan konvensional dan aset digital. Tren tersebut mendorong kebutuhan akan infrastruktur yang mampu menghubungkan kedua ekosistem secara efisien. Dalam konteks ini, Vantage dinilai berhasil menyediakan akses ke beragam instrumen keuangan dan aset digital melalui satu platform trading terpadu. Dalam daftar tersebut, Vantage bersanding dengan sejumlah pemain utama di industri aset kripto dan institusi keuangan global.

Marc Despallieres, Chief Executive Officer, Vantage, berkata: "Pengakuan ini menjadi pencapaian penting bagi kami. Di tengah perubahan lanskap pasar yang berlangsung sangat cepat, kami tetap berfokus membangun ekosistem trading yang transparan, efisien, dan mudah diakses. Penghargaan dari Fortune ini mengapresiasi kekuatan infrastruktur global dan pengembangan berkelanjutan yang dilakukan Vantage."

Daftar Fortune Crypto Innovators disusun berdasarkan penilaian editorial Fortune. Sebagai salah satu dari beberapa platform CFD multiaset yang tercantum dalam daftar tersebut, Vantage dinilai mampu menghubungkan berbagai instrumen pasar keuangan konvensional—seperti valuta asing, komoditas, dan indeks—dengan peluang yang muncul di sektor aset digital melalui satu platform yang terintegrasi.

Bagi Vantage, pengakuan ini memiliki arti penting, mengingat Fortune selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu rujukan utama dalam berbagai pemeringkatan bisnis global. Pengakuan tersebut juga membuktikan kemampuan Vantage dalam beroperasi di persimpangan sektor keuangan, teknologi, dan aset digital yang terus berkembang, serta perkembangan bisnis dan kapabilitas Vantage di sektor multiaset.

Ke depan, Vantage menilai pasar keuangan global semakin terhubung sehingga investor membutuhkan akses yang lebih mudah ke berbagai kelas aset dalam satu ekosistem. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Vantage akan terus berinvestasi dengan mengembangkan infrastruktur platform, sistem manajemen risiko, dan likuiditas multiaset guna menjaga kualitas layanan bagi para pelaku pasar di seluruh dunia. Lewat langkah tersebut, Vantage membantu investor dan trader mengakses berbagai peluang investasi, serta beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah.

Informasi selengkapnya tentang platform Vantage dan daftar Fortune Crypto Innovators: Vantage Markets.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses instrumen Forex, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi. Berpengalaman lebih dari 16 tahun, Vantage menyediakan platform trading yang andal, aplikasi seluler yang meraih penghargaan, serta pengalaman trading yang mudah digunakan.

Peringatan tentang Risiko: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan trading.

Disclaimer: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan berinvestasi. Informasi ini tidak ditujukan kepada individu yang berada di wilayah hukum yang melarang atau membatasi trading CFD.

SOURCE Vantage