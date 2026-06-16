Vantage入選《財富》加密創新者榜單，彰顯跨市場交易創新實力

Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「入選《財富》加密創新者榜單是一個重要里程碑，體現了我們長期以來對運營能力建設和產品創新的持續投入。在不斷變化的市場環境中，我們始終致力於為客戶提供高效、透明的交易生態系統。獲得《財富》的認可，是對我們全球基礎設施和持續發展成果的獨立肯定。」

《財富》加密創新者榜單依據《財富》的編輯標準進行獨立評估。作為少數入選該榜單的多資產CFD平台之一，此次認可彰顯了Vantage通過單一多資產交易平台，將外匯、大宗商品、指數等傳統金融市場與不斷發展的數字資產市場連接起來的能力。

《財富》長期以來在全球商業排名領域享有盛譽，因此這一認可對於活躍於金融、科技及數字資產交匯領域的企業具有特別意義。這項榮譽也是第三方機構對Vantage在多資產領域持續企業發展和運營能力的獨立認可。

展望未來，隨著全球金融市場聯繫日益緊密，市場對先進多資產經紀服務解決方案的需求也在不斷演變。Vantage將繼續專注於投資核心平台基礎設施、風險管理工具及多資產流動性池建設，為全球市場參與者提供穩定可靠的交易環境。通過持續發展，Vantage將進一步支持全球客戶更便捷地進入廣泛的金融市場，並幫助他們在不斷變化的市場環境中把握機遇。

欲了解有關平台及其入選《財富》加密創新者榜單的更多信息，請訪問Vantage Markets。

關於Vantage

Vantage Markets是一家多資產差價合約經紀商，為客戶提供外匯、大宗商品、指數、股票、交易型開放式指數基金(ETF)和債券市場的交易機會。憑借超過16年的行業經驗，Vantage為客戶提供可靠的交易平台、屢獲殊榮的移動應用程序以及便捷友好的交易體驗。

風險提示：差價合約屬於高風險金融工具，由於槓桿作用，可能導致資金快速虧損。交易前請充分了解相關風險。

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SOURCE Vantage