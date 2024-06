A Vantage Markets recebe três prêmios no International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 14 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou Vantage), uma corretora líder multimercado, tem o prazer de anunciar suas últimas conquistas, garantindo três prêmios de prestígio no International Business Magazine Awards 2024: "Most Trusted Broker Global 2024", "Most Transparent Broker Global 2024" e "Best Value Broker Global 2024".

Vantage Markets recebe tripla honra no International Business Magazine Awards 2024

A International Business Magazine, uma editora on-line sediada nos Emirados Árabes Unidos, com uma base de assinantes de mais de 50 000 pessoas, premia as empresas que demonstram um desempenho excepcional e inovação em vários setores. Apresentam as últimas notícias do mundo financeiro e promovem soluções inovadoras no setor.

O compromisso da Vantage em fomentar a confiança dos clientes valeu-lhe o título de "Most Trusted Broker Global 2024", enquanto a sua dedicação a uma comunicação clara foi reconhecida com o prémio "Most Transparent Broker Global 2024". Esse sucesso foi coroado com a nomeação de "Best Value Broker Global 2024", solidificando a sua reputação de oferecer aos seus clientes spreads competitivos, serviços excepcionais e materiais educativos complementares..

"Sentimo-nos honrados pelo reconhecimento dos nossos esforços para tornar o trading acessível a todos. A nossa equipe trabalha arduamente para melhorar o nosso portfólio de serviços para capacitar os nossos traders a navegar nos mercados com confiança", comentou Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Trading da Vantage. "Este reconhecimento da International Business Magazine nos dá a certeza de que estamos fazendo algo de bom."

Os recentes prêmios constituem mais um marco na trajetória de excelência e inovação da Vantage no setor de serviços financeiros. No início deste ano, a Vantage foi reconhecida como "Best CFD Broker, Global" na conceituada Global Brands Magazine Awards 2024.

Para obter mais informações sobre a Vantage Markets e os seus premiados serviços de corretagem, visite VantageMarkets.com

Sobre a Vantage

A Vantage (ou Vantage Markets) é uma corretora multimercado que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

A Vantage, com mais de 13 anos de experiência no mercado, transcende o papel de corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2424241/Vantage_Markets_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage