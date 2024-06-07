Vantage Markets在2024年International Business Magazine頒獎禮上斬獲三項大獎

Vantage致力於與客戶建立信任，贏得「2024年全球最值得信賴的經紀商」稱號，同時專注讓溝通清晰明了，榮獲「2024年全球最透明的經紀商」大獎。此外，該公司被評為「2024年全球最具價值經紀商」，鞏固了其為客戶提供有競爭力的點差、卓越的服務和免費教材的聲譽。

Vantage首席戰略和交易官Marc Despallieres表示：「我們一直在努力讓所有人都能進行交易，此次獲得認可，我們不勝榮幸。我們的團隊努力完善自身服務，讓我們的交易者能夠信心十足地駕馭市場。International Business Magazine的嘉獎讓我們確信，我們正在做正確的事。」

這些獎項標志著Vantage在金融服務行業追求卓越和創新的又一個裡程碑。今年早些時候，Vantage在2024年Global Brands Magazine頒獎禮上被評為「全球最佳CFD經紀商」。

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關於Vantage

Vantage （或Vantage Markets）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約(CFD)產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金(ETF)和債券。

憑借超過13年的市場經驗，Vantage超越了經紀商的角色，提供值得信賴的交易生態系統、 屢獲殊榮的移動交易應用 以及用戶友好型交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play下載Vantage應用。

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SOURCE Vantage