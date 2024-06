Vantage Markets mottar Triple Honours på International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 5. juni 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (eller Vantage), en ledende multi-aktiva megler, er glad for å kunngjøre sine nyeste prestasjoner, og sikret seg tre prestisjefylte priser på International Business Magazine Awards 2024: "Most Trusted Broker Global 2024", "Most Transparent Broker Global 2024" og "Best Value Broker Global 2024".

Vantage Markets Receives Triple Honours at the International Business Magazine Awards 2024

International Business Magazine, et UAE-basert online publiseringsselskap med en abonnentbase på mer enn 50.000, hedrer bedrifter som viser fremragende ytelse og innovasjon i ulike bransjer. De leverer de siste nyhetene fra finansverdenen og fremmer innovative løsninger i bransjen.

Vantage's forpliktelse til å fremme tillit med kunder tjente dem tittelen "Most Trusted Broker Global 2024", mens deres engasjement for klar kommunikasjon ble anerkjent med prisen "Most Transparent Broker Global 2024". De toppet deres suksess ved å bli kalt "Best Value Broker Global 2024" noe som styrket deres rykte om å tilby konkurransedyktige spreads, fremragende tjenester og gratis undervisningsmateriale til sine kunder.

"Vi er ydmyke over å bli anerkjent for vår innsats for å gjøre handel tilgjengelig for alle. Vårt team jobber hardt for å forbedre våre tjenestetilbud for å gi våre handelsmenn mulighet til å navigere i markedene med selvtillit, "bemerkte Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer i Vantage. "Disse anerkjennelsene fra International Business Magazine forsikrer oss om at vi gjør noe riktig".

De nylige prisene markerer nok en milepæl i Vantages reise av fortreffelighet og innovasjon i finansbransjen. Tidligere i år ble Vantage anerkjent som "Best CFD Broker, Global" ved den anerkjente Global Brands Magazine Awards 2024.

For mer informasjon om Vantage Markets og dets prisbelønte meglingstjenester, vennligst besøk VantageMarkets.com .

Om Vantage

Vantage (eller "Vantage Markets") er en global megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og mektig tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 13 års markedserfaring overskrider Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønte mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

