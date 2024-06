Vantage Markets Raih Tiga Penghargaan di International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 7 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (atau Vantage), broker multiaset terkemuka, mengumumkan pencapaian terbarunya setelah memenangkan tiga penghargaan bergengsi di ajang International Business Magazine Awards 2024: "Most Trusted Broker Global 2024", "Most Transparent Broker Global 2024", dan "Best Value Broker Global 2024".