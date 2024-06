Vantage Markets reçoit trois distinctions aux International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (ou Vantage), courtier multi-actifs de premier plan, a le plaisir d'annoncer ses dernières réalisations, remportant trois prix prestigieux aux International Business Magazine Awards 2024 : le « Most Trusted Broker Global 2024 », le « Most Transparent Broker Global 2024 », et le « Best Value Broker Global 2024 ».

Vantage Markets Receives Triple Honours at the International Business Magazine Awards 2024

International Business Magazine, une société d'édition en ligne basée aux Émirats arabes unis qui compte plus de 50 000 abonnés, récompense les entreprises qui font preuve d'une performance et d'une innovation exceptionnelles dans divers secteurs. Elle fournit les dernières nouvelles du monde financier et promeut des solutions innovantes dans le secteur.

L'engagement de Vantage à favoriser la confiance des clients lui a valu le titre de « Most Trusted Broker Global 2024 », tandis que son engagement en faveur d'une communication claire a été récompensé par le prix « Most Transparent Broker Global 2024 ». L'entreprise a couronné son succès en étant nommée « Best Value Broker Global 2024 », consolidant ainsi sa réputation d'offrir des spreads compétitifs, des services exceptionnels et du matériel éducatif gratuit à ses clients.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour nos efforts visant à rendre le trading accessible à tous. Notre équipe travaille dur pour améliorer nos offres de services afin de permettre à nos traders de naviguer sur les marchés en toute confiance », a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage. « Ces distinctions de l'International Business Magazine nous rassurent sur le fait que nous faisons quelque chose de bien. »

Les récentes récompenses marquent une nouvelle étape dans le parcours d'excellence et d'innovation de Vantage dans le secteur des services financiers. Au début de l'année, Vantage a été reconnu comme le « Best CFD Broker, Global » lors des prestigieux Global Brands Magazine Awards 2024.

Pour en savoir plus sur Vantage Markets et ses services de courtage primés, rendez-vous sur Vantagemarkets.com .

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de contrats de différence (CFD), dont le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile de trading primée, et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage dans l'App Store ou Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2423522/Vantage_Markets_Awards.jpg