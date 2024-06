Vantage Markets får trefaldiga utmärkelser vid International Business Magazine Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 14 juni, 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (eller Vantage), en ledande multitillgångsmäklare, är glada att tillkännage sina senaste prestationer, vilket säkrade tre prestigefyllda utmärkelser vid International Business Magazine Awards 2024: "Most Trusted Broker Global 2024", "Most Transparent Broker Global 2024" och "Best Value Broker Global 2024".

Vantage Markets Receives Triple Honours at the International Business Magazine Awards 2024

International Business Magazine, ett online-publiceringsföretag baserat i Förenade Arabemiraten med en prenumerantbas på mer än 50 000, hedrar företag som visar enastående prestanda och innovation inom olika branscher. De levererar de senaste nyheterna från finansvärlden och främjar innovativa lösningar inom branschen.

Vantage engagemang för att främja förtroende med kunder gav dem titeln "Most Trusted Broker Global 2024", medan deras engagemang för tydlig kommunikation erkändes med utmärkelsen "Most Transparent Broker Global 2024". Till sist utnämndes de även till "Best Value Broker Global 2024", vilket stärker deras rykte som leverantör av konkurrenskraftiga spreads, enastående tjänster och gratis utbildningsmaterial till sina kunder.

"Vi är hedrade att bli erkända för våra ansträngningar att göra handel tillgänglig för alla. Vårt team arbetar hårt för att förbättra våra tjänsteerbjudanden för att ge våra handlare möjlighet att navigera på marknaderna med förtroende", konstaterade Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer på Vantage. "Dessa utmärkelser från International Business Magazine försäkrar oss om att vi är på rätt väg".

De senaste utmärkelserna är ytterligare en milstolpe i Vantage strävan efter excellens och innovation inom finansbranschen. Tidigare i år erkändes Vantage som "Best CFD Broker, Global" vid den högt aktade prisgalan Global Brands Magazine Awards 2024.

För mer information om Vantage Markets och dess prisbelönta mäklartjänster, besök Vantagemarkets.com .

Om Vantage

Vantage (eller Vantage Markets) är en multitillgångsmäklare som erbjuder sina kunder tillgång till en smidig och kraftfull tjänst för handel med CFD-produkter (Contract for Differences), inklusive valutaväxlingar, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Med över 13 års marknadserfarenhet har Vantage gått bortom sin mäklarroll och levererar ett pålitligt ekosystem för handel, en prisbelönt mobilapp för handel och en användarvänlig handelsplattform som hjälper deras kunder att ta tillvara på varje handelsmöjlighet. Ladda ner Vantage-appen på App Store eller Google Play.

http://www.vantagemarkets.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2423522/Vantage_Markets_Awards.jpg