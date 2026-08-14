BOGOTÁ, Colômbia, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") mobilizou escavadeiras, minicarregadeiras, guindastes e suprimentos de socorro para apoiar as operações de resgate após o terremoto de magnitude 7,5 que atingiu a Colômbia em 10 de agosto.

A Zoomlion mobiliza equipamentos e pessoal de emergência para apoiar o atendimento às vítimas do terremoto na Colômbia.

O terremoto, que ocorreu às 7h34, horário local, no oeste da Colômbia, é o mais forte a atingir o país nas últimas décadas. Segundo o Centro de Redes Sismológicas da China, o terremoto teve uma profundidade de 80 quilômetros e seu epicentro foi próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó, no noroeste do país.

Imediatamente após o terremoto, a Zoomlion ativou seu mecanismo de resposta a emergências. A subsidiária colombiana da empresa coordenou ações com as autoridades locais de gestão de emergências em Pereira e Cali — duas das cidades mais afetadas — e utilizou sua estrutura operacional local para mobilizar pessoal e suprimentos para o epicentro. Entretanto, durante a noite, a empresa enviou para a zona do desastre quase 10 máquinas essenciais de resgate, incluindo cinco escavadeiras e duas minicarregadeiras, juntamente com materiais e suprimentos de apoio compatíveis com os equipamentos e o pessoal mobilizados. Todo o equipamento já chegou e está sendo utilizado para a remoção de destroços, a restauração de estradas e operações de busca e salvamento.

As áreas afetadas são caracterizadas por estradas bastante danificadas, escombros generalizados e tremores secundários persistentes, o que dificulta as operações de resgate. Sob a direção de profissionais treinados, as escavadeiras e minicarregadeiras da Zoomlion foram sistematicamente mobilizadas para remover entulhos pesados, romper estruturas colapsadas, abrir caminhos para as equipes de resgate e avaliar condições perigosas — abrindo gradualmente rotas de acesso aos sobreviventes.

Equipes adicionais de resgate e engenheiros de serviço da Zoomlion continuam chegando à região afetada e participarão das operações de socorro sob a coordenação das autoridades locais. Engenheiros de serviço permanecem no local para fornecer suporte integral aos equipamentos durante toda a missão de resgate.

FONTE Zoomlion