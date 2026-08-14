Zoomlion ระดมเครื่องจักรกลหนัก และบุคลากรฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในโคลอมเบีย

News provided by

Zoomlion

14 Aug, 2026, 15:08 CST

โบโกตา โคลอมเบีย, 14 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้ส่งรถขุด รถตักอเนกประสงค์ รถเครน และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดที่ถล่มโคลอมเบียเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา

Continue Reading
Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief
Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief

แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.34 น. ตามเวลาท้องถิ่นในภาคตะวันตกของโคลอมเบีย ซึ่งนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศในรอบหลายทศวรรษ ข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึก 80 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปัลมาร์ ในจังหวัดโชโกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

Zoomlion ได้ใช้งานกลไกการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในทันทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยบริษัทย่อยของบริษัทในโคลอมเบียได้ประสานงานกับหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นในเปเรย์ราและกาลี ซึ่งเป็นสองเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อระดมบุคลากรและเสบียงไปยังศูนย์กลางแผ่นดินไหว ในขณะเดียวกัน บริษัทได้จัดส่งเครื่องจักรหลักสำหรับการกู้ภัยเกือบ 10 คัน ซึ่งรวมถึงรถขุด 5 คัน และรถตักอเนกประสงค์ 2 คัน ตลอดจนวัสดุและเสบียงสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้สำหรับอุปกรณ์และบุคลากรที่ถูกส่งไปประจำการเพื่อลงพื้นที่ประสบภัยในชั่วข้ามคืน อุปกรณ์ทั้งหมดได้เดินทางไปถึงพื้นที่แล้ว และขณะนี้กำลังถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการเก็บกวาดซากปรักหักพัง ฟื้นฟูสภาพถนน และการค้นหาและกู้ภัย

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพถนนที่เสียหายอย่างหนัก มีเศษซากปรักหักพังเป็นบริเวณกว้าง และยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากอย่างยิ่ง รถขุดและรถตักอเนกประสงค์ของ Zoomlion ได้ถูกนำไปปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อรื้อถอนเศษซากขนาดใหญ่ เจาะทะลวงโครงสร้างที่พังถล่ม เปิดเส้นทางกู้ภัย และประเมินสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายเพื่อเปิดเส้นทางเพื่อเข้าถึงผู้รอดชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทีมกู้ภัยและวิศวกรบริการเพิ่มเติมจาก Zoomlion ยังคงเดินทางไปถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าร่วมในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ภายใต้การประสานงานร่วมกันของหน่วยงานท้องถิ่น โดยวิศวกรบริการจะยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่เพื่อคอยให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบในตลอดภารกิจกู้ภัย

SOURCE Zoomlion

Also from this source

Zoomlion Kerahkan Sumber Peralatan Kecemasan dan Petugas bagi Bantuan Bencana Gempa Bumi Colombia

Zoomlion Kerahkan Sumber Peralatan Kecemasan dan Petugas bagi Bantuan Bencana Gempa Bumi Colombia

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") telah menempatkan mesin pengorek, jentera angkut kemudi kelincir, kren serta...
รถแทรกเตอร์ไฮบริด Zoomlion DV3504 เข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 สาขาในเวที TOTY 2027 พร้อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเครื่องจักรการเกษตรสมรรถนะสูงของจีน

รถแทรกเตอร์ไฮบริด Zoomlion DV3504 เข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 สาขาในเวที TOTY 2027 พร้อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเครื่องจักรการเกษตรสมรรถนะสูงของจีน

รถแทรกเตอร์ไฮบริดรุ่น DV3504 ของ Zoomlion ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกียรติยศ Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027) ในสองสาขา ได้แก่...
More Releases From This Source

Explore

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Machinery

Machinery

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

News Releases in Similar Topics