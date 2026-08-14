Zoomlion ระดมเครื่องจักรกลหนัก และบุคลากรฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในโคลอมเบีย
News provided byZoomlion
14 Aug, 2026, 15:08 CST
โบโกตา โคลอมเบีย, 14 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ได้ส่งรถขุด รถตักอเนกประสงค์ รถเครน และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แมกนิจูดที่ถล่มโคลอมเบียเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.34 น. ตามเวลาท้องถิ่นในภาคตะวันตกของโคลอมเบีย ซึ่งนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศในรอบหลายทศวรรษ ข้อมูลจากศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนระบุว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความลึก 80 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดลปัลมาร์ ในจังหวัดโชโกทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
Zoomlion ได้ใช้งานกลไกการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในทันทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยบริษัทย่อยของบริษัทในโคลอมเบียได้ประสานงานกับหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินท้องถิ่นในเปเรย์ราและกาลี ซึ่งเป็นสองเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อระดมบุคลากรและเสบียงไปยังศูนย์กลางแผ่นดินไหว ในขณะเดียวกัน บริษัทได้จัดส่งเครื่องจักรหลักสำหรับการกู้ภัยเกือบ 10 คัน ซึ่งรวมถึงรถขุด 5 คัน และรถตักอเนกประสงค์ 2 คัน ตลอดจนวัสดุและเสบียงสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้สำหรับอุปกรณ์และบุคลากรที่ถูกส่งไปประจำการเพื่อลงพื้นที่ประสบภัยในชั่วข้ามคืน อุปกรณ์ทั้งหมดได้เดินทางไปถึงพื้นที่แล้ว และขณะนี้กำลังถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการเก็บกวาดซากปรักหักพัง ฟื้นฟูสภาพถนน และการค้นหาและกู้ภัย
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีสภาพถนนที่เสียหายอย่างหนัก มีเศษซากปรักหักพังเป็นบริเวณกว้าง และยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การดำเนินการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากอย่างยิ่ง รถขุดและรถตักอเนกประสงค์ของ Zoomlion ได้ถูกนำไปปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรม เพื่อรื้อถอนเศษซากขนาดใหญ่ เจาะทะลวงโครงสร้างที่พังถล่ม เปิดเส้นทางกู้ภัย และประเมินสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายเพื่อเปิดเส้นทางเพื่อเข้าถึงผู้รอดชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ทีมกู้ภัยและวิศวกรบริการเพิ่มเติมจาก Zoomlion ยังคงเดินทางไปถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และจะเข้าร่วมในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ภายใต้การประสานงานร่วมกันของหน่วยงานท้องถิ่น โดยวิศวกรบริการจะยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่เพื่อคอยให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบในตลอดภารกิจกู้ภัย
SOURCE Zoomlion
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