Zoomlion Kerahkan Sumber Peralatan Kecemasan dan Petugas bagi Bantuan Bencana Gempa Bumi Colombia

BOGOTA, Colombia, 14 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") telah menempatkan mesin pengorek, jentera angkut kemudi kelincir, kren serta bekalan bantuan bagi menyokong usaha menyelamat ekoran daripada bencana gempa bumi bermagnitud 7.5 yang melanda Colombia pada 10 Ogos.

Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief

Gempa bumi yang berlaku pada 7:34 pagi waktu tempatan di barat Colombia itu merupakan gempa paling kuat yang melanda negara tersebut dalam tempoh beberapa dekad. Menurut China Earthquake Networks Center, gempa itu berlaku pada kedalaman 80 kilometer, dengan pusat gempanya terletak berhampiran San José del Palmar di wilayah barat laut Chocó.

Sejurus selepas gempa bumi itu berlaku, Zoomlion mengaktifkan mekanisme tindak balas kecemasannya. Subsidiari syarikat di Colombia bekerjasama dengan pihak berkuasa pengurusan kecemasan tempatan di Pereira dan Cali — dua bandar yang paling teruk terjejas — serta memanfaatkan operasi setempatnya untuk mengerahkan petugas dan sumber bekalan ke pusat gempa. Pada masa sama, syarikat menghantar hampir 10 jentera penyelamat utama, termasuk lima mesin pengorek dan dua jentera angkut kemudi kelincir, berserta bahan sokongan dan bekalan yang disesuaikan dengan keperluan peralatan serta petugas yang dikerahkan, ke zon bencana dalam tempoh semalaman. Semua peralatan telah tiba dan kini digunakan dalam operasi membersihkan serpihan runtuhan, memulihkan jalan raya serta mencari dan menyelamat.

Kawasan yang terjejas dicirikan oleh jalan raya yang rosak teruk, serpihan runtuhan yang bersepah luas serta gempa susulan yang berterusan, sekali gus menjadikan operasi menyelamat amat mencabar. Di bawah arahan petugas profesional terlatih, mesin pengorek dan jentera angkut kemudi kelincir Zoomlion telah ditempatkan secara sistematik untuk mengalihkan serpihan runtuhan yang berat, menembusi struktur yang runtuh, mengosongkan lorong laluan menyelamat serta menilai keadaan berbahaya — sekali gus membuka laluan secara terus-menerus untuk sampai kepada mangsa yang terselamat.

Pasukan penyelamat dan jurutera perkhidmatan tambahan Zoomlion terus-menerus tiba di kawasan terjejas dan akan menyertai operasi bantuan di bawah penyelarasan bersepadu pihak berkuasa tempatan. Jurutera perkhidmatan kekal berada di lokasi bagi memberikan sokongan peralatan penuh sepanjang misi menyelamat.

SOURCE Zoomlion