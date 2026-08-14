BOGOTÁ, Colombia, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ha enviado excavadoras, minicargadoras, grúas y suministros de emergencia para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

Zoomlion moviliza equipos y personal de emergencia para ayudar a las víctimas del terremoto de Colombia

El terremoto, que se produjo a las 7:34 de la mañana, hora local, en el oeste de Colombia, es el más fuerte que ha sacudido el país en décadas. Según el Centro de Redes Sísmicas de China, el terremoto tuvo una profundidad de 80 kilómetros y su epicentro se situó cerca de San José del Palmar, en el departamento noroccidental de Chocó.

Inmediatamente después del terremoto, Zoomlion puso en marcha su mecanismo de respuesta ante emergencias. La filial de la empresa en Colombia coordinó sus acciones con las autoridades locales de gestión de emergencias de Pereira y Cali —dos de las ciudades más afectadas— y aprovechó sus operaciones locales para movilizar personal y suministros hacia el epicentro. Mientras tanto, la empresa envió durante la noche a la zona del desastre cerca de 10 máquinas de rescate esenciales, entre las que se incluían cinco excavadoras y dos minicargadoras, junto con materiales y suministros de apoyo adaptados al equipo y al personal desplegado. Todo el equipo ha llegado y ya se encuentra trabajando en las tareas de retirada de escombros, reparación de carreteras y operaciones de búsqueda y rescate.

Las zonas afectadas se caracterizan por carreteras gravemente dañadas, escombros por todas partes y réplicas persistentes, lo que dificulta enormemente las operaciones de rescate. Bajo la dirección de profesionales cualificados, las excavadoras y las minicargadoras de Zoomlion se han utilizado de forma sistemática para retirar escombros pesados, derribar estructuras derrumbadas, despejar pasillos de rescate y evaluar situaciones de peligro, abriendo así paso a paso vías de acceso para llegar hasta los supervivientes.

Siguen llegando a la región afectada más equipos de rescate e ingenieros de servicio de Zoomlion, que participarán en las operaciones de rescate bajo la coordinación unificada de las autoridades locales. Los técnicos de servicio permanecen en el lugar para ofrecer asistencia técnica completa en materia de equipamiento durante toda la misión de rescate.

FUENTE Zoomlion