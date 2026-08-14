Zoomlion moviliza equipos y personal de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto de Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") ha desplegado excavadoras, minicargadoras, grúas y suministros de socorro para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7,5 que azotó Colombia el pasado 10 de agosto.

Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief

El terremoto, que se produjo a las 7:34 de la mañana, hora local, en el oeste de Colombia, es el más fuerte que ha azotado el país en décadas. Según el Centro de Redes Sismológicas de China, el sismo tuvo una profundidad de 80 kilómetros y su epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento noroccidental de Chocó.

Inmediatamente después del terremoto, Zoomlion activó su mecanismo de respuesta de emergencia. La filial de la compañía en Colombia coordinó con las autoridades locales de gestión de emergencias en Pereira y Cali, dos de las ciudades más afectadas, y aprovechó sus operaciones localizadas para movilizar personal y suministros al epicentro. Mientras tanto, la compañía envió casi 10 máquinas de rescate principales, incluidas cinco excavadoras y dos minicargadoras, junto con materiales de apoyo y suministros adaptados al equipo y al personal desplegados, a la zona del desastre durante la noche. Todo el equipo ha llegado y ahora está participando en operaciones de remoción de escombros, restauración de carreteras y búsqueda y rescate.

Las zonas afectadas se caracterizan por carreteras gravemente dañadas, escombros generalizados y réplicas persistentes, lo que dificulta enormemente las operaciones de rescate. Bajo la dirección de profesionales capacitados, las excavadoras y minicargadoras de Zoomlion se han desplegado sistemáticamente para retirar escombros pesados, derribar estructuras colapsadas, despejar corredores de rescate y evaluar las condiciones peligrosas, abriendo progresivamente vías para llegar hasta los supervivientes.

Siguen llegando más equipos de rescate e ingenieros de servicio de Zoomlion a la región afectada, quienes participarán en las operaciones de socorro bajo la coordinación unificada de las autoridades locales. Los ingenieros de servicio permanecen en el lugar para proporcionar apoyo técnico integral durante toda la misión de rescate.