-Understanding China Conference 2025 abre en Guangzhou: Explorando la modernización china a través de la lente del XV Plan Quinquenal

GUANGZHOU, China, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Nuevo Plan, Nuevo Desarrollo, Nuevas Opciones: Modernización China y la Nueva Visión de la Gobernanza Global", la 2025 Understanding China Conference (Guangzhou) reunió a reconocidos estadistas, académicos, líderes de la industria y representantes de organizaciones internacionales. Los debates de este año se centran en el XV Plan Quinquenal y su relevancia global, el innovador plan de desarrollo de la modernización china y las nuevas oportunidades que ofrece al mundo, así como en la colaboración para implementar iniciativas de gobernanza global.

Zheng Bijian, Founding Chairman and Chairman of the Academic Committee of the China Institute for Innovation & Development Strategy

"Comprender a China hoy es clave para comprender su modernización", afirmó Zheng Bijian, presidente fundador y presidente del Comité Académico del Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo de China (CIIDS). Considera que la exploración y la práctica de la modernización china, marcada por el XV Plan Quinquenal, rompen aún más con el mito de que "modernización equivale a occidentalización", ofreciendo una "nueva opción" para los países del Sur Global en su camino hacia la modernización y ayudándolos a lograr un "ascenso colectivo".

Centrada en las aplicaciones prácticas en el ámbito tecnológico, la Conferencia para Comprender a China ha creado un foro temático, titulado "Liderando el Futuro: 'Inteligencia Artificial+' en el Contexto de la Modernización Industrial y el Desarrollo del Talento del XV Plan Quinquenal", que explora cómo la industria puede utilizar eficazmente la inteligencia artificial.

En la Conferencia "Entendiendo a China" de este año, la experiencia de desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan se convirtieron en temas de gran interés. La Conferencia ha incorporado, de forma innovadora, tres sesiones de diálogo sobre la Gran Área de la Bahía, centradas en temas clave como la apertura de alto nivel en la Gran Área de la Bahía y la modernización de China, la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan y los nuevos espacios para el comercio internacional, así como debates sobre el futuro de las ciudades y las acciones de Shenzhen.

Xu Weixin, presidente de CIIDS, afirmó que la proporción de participantes de países del Sur Global en esta conferencia ha aumentado significativamente, lo que indica que la influencia de la Conferencia "Entendiendo a China" está creciendo y se ha convertido en una importante plataforma de intercambio internacional para que los países del Sur Global aprendan de la modernización china y promuevan la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Esta conferencia cuenta con aproximadamente 200 representantes internacionales y de Hong Kong y Macao de 72 países y regiones, de los cuales el 70 % proviene de países del Sur Global y el 70 % son asistentes por primera vez.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836329/image.jpg