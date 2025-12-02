Se inaugura en Guangzhou la conferencia Understanding China 2025: Exploring Chinese Modernization Through the Lens of the 15th Five-Year Plan

GUANGZHOU, China, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el tema "Nuevo plan, nuevo desarrollo, nuevas opciones: la modernización china y la nueva visión de la gobernanza global", la Conferencia 2025 Understanding China (Guangzhou) reunió a reconocidos estadistas mundiales, académicos, líderes de la industria y representantes de organizaciones internacionales. Las discusiones de este año se centran en el 15 .º Plan Quinquenal y su importancia global, el innovador diseño de desarrollo de la modernización china y las nuevas oportunidades que ofrece al mundo, así como los esfuerzos de colaboración para implementar iniciativas de gobernanza global.

Zheng Bijian, presidente fundador y presidente del Comité Académico del Instituto de Estrategia de Innovación y Desarrollo de China (PRNewsfoto/China Institute for Innovation & Development Strategy)

"Comprender a China hoy en día es clave para comprender la modernización china", dijo Zheng Bijian, presidente fundador y presidente del Comité Académico del Instituto de Estrategia de Innovación y Desarrollo de China ( CIIDS ). Cree que la exploración y la práctica de la modernización china, marcada por el 15 .º Plan Quinquenal, rompe aún más el mito de que "la modernización es igual a la occidentalización", proporcionando una "nueva opción" para los países del Sur Global en su camino hacia la modernización y ayudándoles a lograr un "ascenso colectivo".

Centrándose en las aplicaciones prácticas en el campo de la tecnología, la Conferencia Understanding China ha creado especialmente un foro temático, titulado Leading the Future: 'Artificial Intelligence+' en el contexto de la actualización industrial y el cultivo del talento del 15 .º Plan Quinquenal, que explora cómo la industria puede utilizar eficazmente la inteligencia artificial.

En la Conferencia de Entendimiento de China de este año, la experiencia de desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan se han convertido en temas candentes. La Conferencia ha añadido de manera innovadora tres sesiones de diálogo sobre la Gran Área de la Bahía, centradas en temas clave como la apertura de alto nivel en la Gran Área de la Bahía y la modernización china, la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan y nuevos espacios para el comercio internacional, y debates sobre el futuro de las ciudades y las acciones de Shenzhen.

Xu Weixin, presidente de CIIDS, declaró que la proporción de participantes de los países del Sur Global en esta conferencia ha aumentado significativamente, lo que indica que la influencia de la Conferencia Understanding China se está expandiendo y se ha convertido en una importante plataforma de intercambio internacional para que los países del Sur Global aprendan de la modernización china y promuevan la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Esta conferencia cuenta con aproximadamente 200 representantes internacionales y de Hong Kong-Macao de 72 países y regiones, de los cuales el 70 % son de países del Sur Global y el 70 % son asistentes por primera vez.

