2025年「讀懂中國」國際會議在廣州舉辦 解碼中國式現代化
02 12月, 2025, 23:04 CST
廣州2025年12月2日 /美通社/ -- 11月30日至12月2日，2025年「讀懂中國」國際會議在廣州舉辦，本屆會議主題是「新布局、新發展、新選擇——中國式現代化與全球治理新格局」。會議由中國國家創新與發展戰略研究會、中國人民外交學會、廣東省人民政府聯合主辦，廣州市人民政府承辦。來自政界、戰略界、企業界、學界以及智庫的800多位中外嘉賓與會。會議聚焦「十五五」規劃及其世界意義，就中國式現代化創新發展的新布局及其為世界現代化提供的新機遇，攜手踐行全球治理倡議等相關議題展開研討。
與會嘉賓表示，經過多年發展，「讀懂中國」國際會議已成為世界了解中國最具影響力的平台之一。
讀懂中國，關鍵要讀懂中國式現代化。在經過長期理論和實踐上的創新突破，中國成功推進和拓展了中國式現代化、擘畫了未來五年中國式現代化發展藍圖，對於同世界各國共享發展機遇、攜手同行現代化之路具有重要意義。
與會嘉賓認為，中國式現代化既發展自身，又造福世界。中國堅持高質量發展，積極發展新質生產力，推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。中國堅持高水平對外開放，高質量共建「一帶一路」，同各國聯通互惠、相互成就。中國堅持以人民為中心的發展理念，在發展中保障和改善民生，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。
