2025年「讀懂中國」國際會議在廣州舉辦 解碼中國式現代化

讀懂中國，關鍵要讀懂中國式現代化。在經過長期理論和實踐上的創新突破，中國成功推進和拓展了中國式現代化、擘畫了未來五年中國式現代化發展藍圖，對於同世界各國共享發展機遇、攜手同行現代化之路具有重要意義。

與會嘉賓認為，中國式現代化既發展自身，又造福世界。中國堅持高質量發展，積極發展新質生產力，推動中國經濟實現質的有效提升和量的合理增長。中國堅持高水平對外開放，高質量共建「一帶一路」，同各國聯通互惠、相互成就。中國堅持以人民為中心的發展理念，在發展中保障和改善民生，讓發展成果更多更公平惠及全體人民。

SOURCE 中國國家創新與發展戰略研究會