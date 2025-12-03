Ouverture à Canton de la conférence « Comprendre la Chine 2025 » : Appréhender la modernisation chinoise à travers le prisme du 15e plan quinquennal

CANTON, Chine, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Nouveau plan, nouveau développement, nouveaux choix - Modernisation chinoise et nouvelle vision de la gouvernance mondiale », la conférence Comprendre la Chine 2025 (Canton) a réuni des hommes d'État, des universitaires, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations internationales. Les discussions de cette année ont porté sur le 15e plan quinquennal et son importance mondiale, sur le modèle de développement innovant de la modernisation chinoise et les nouvelles opportunités qu'il offre au monde, ainsi que sur les efforts de collaboration pour mettre en œuvre des initiatives de gouvernance mondiale.

Zheng Bijian, Founding Chairman and Chairman of the Academic Committee of the China Institute for Innovation & Development Strategy

« Il est essentiel de comprendre la Chine d'aujourd'hui pour comprendre la modernisation chinoise », a déclaré Zheng Bijian, Président fondateur et Président du Comité académique de l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement (CIIDS). Il estime que l'exploration et la pratique de la modernisation chinoise, marquées par le 15e plan quinquennal, brisent le mythe selon lequel « modernisation = occidentalisation », offrant un « nouveau choix » aux pays du Sud sur la voie de la modernisation et les aidant à prendre leur « essor collectif ».

En se concentrant sur les applications pratiques dans le domaine de la technologie, la conférence « Comprendre la Chine » a spécialement organisé un forum thématique, intitulé L'avenir : l'intelligence artificielle+ dans le cadre de la mise à niveau industrielle et de la formation des talents du 15e plan quinquennal, explorant la manière dont l'industrie peut utiliser efficacement l'intelligence artificielle.

Lors de la conférence « Comprendre la Chine » de cette année, le développement de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et la construction du port de libre-échange de Hainan sont devenues des sujets brûlants. La conférence a ajouté trois séances de discussions sur la région de la Grande Baie, axées sur des thèmes essentiels tels que l'ouverture au plus haut niveau dans la région de la Grande Baie et la modernisation chinoise, la construction du port de libre-échange de Hainan et de nouveaux espaces pour le commerce international et les discussions sur l'avenir des villes et les actions de Shenzhen.

Xu Weixin, Président du CIIDS, a déclaré que la proportion de participants des pays du Sud à cette conférence a considérablement augmenté, ce qui indique que l'influence de la conférence « Comprendre la Chine » s'étend et qu'elle est devenue une plateforme d'échange internationale importante pour les pays du Sud, qui peuvent ainsi s'inspirer de la modernisation chinoise et promouvoir la construction d'une communauté ayant un avenir commun pour l'humanité. Cette conférence réunit environ 200 représentants internationaux et de Hong Kong-Macao venus de 72 pays et régions, dont 70 % proviennent de pays du Sud et 70 % participent pour la première fois à une conférence.

