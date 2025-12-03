Konferenz „Understanding China 2025" beginnt in Guangzhou: Die Modernisierung Chinas aus der Perspektive des 15. Fünfjahresplans

GUANGZHOU, China, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Neuer Plan, neue Entwicklung, neue Entscheidungen – Chinas Modernisierung und die neue Vision der globalen Governance" brachte die Konferenz „Understanding China 2025" (Guangzhou) renommierte Staatsmänner, Wissenschaftler, Branchenführer und Vertreter internationaler Organisationen aus aller Welt zusammen. Die Diskussionen in diesem Jahr konzentrieren sich auf den 15. Fünfjahresplan und seine globale Bedeutung, das innovative Entwicklungskonzept der Modernisierung Chinas und die neuen Chancen, die es der Welt bietet, sowie auf gemeinsame Anstrengungen zur Umsetzung globaler Governance-Initiativen.

Zheng Bijian, Founding Chairman and Chairman of the Academic Committee of the China Institute for Innovation & Development Strategy

„Das Verständnis des heutigen China ist der Schlüssel zum Verständnis der chinesischen Modernisierung", sagte Zheng Bijian, Gründungsvorsitzender und Vorsitzender des Akademischen Ausschusses des China Institute for Innovation & Development Strategy (CIIDS). Er ist der Ansicht, dass die Erforschung und Umsetzung der chinesischen Modernisierung, die durch den 15. Fünfjahresplan geprägt ist, den Mythos „Modernisierung gleich Verwestlichung" weiter widerlegt, den Ländern des Globalen Südens auf ihrem Weg zur Modernisierung eine „neue Wahlmöglichkeit" bietet und ihnen zu einem „kollektiven Aufstieg" verhilft.

Mit Schwerpunkt auf praktischen Anwendungen im Technologiebereich hat die Understanding China Conference ein spezielles Themenforum mit dem Titel „Die Zukunft gestalten: ‚Künstliche Intelligenz+' im Kontext der industriellen Modernisierung und Talentförderung des 15. Fünfjahresplans" eingerichtet, in dem untersucht wird, wie die Industrie künstliche Intelligenz effektiv nutzen kann.

Auf der diesjährigen Understanding China Conference sind die Entwicklungserfahrungen der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau und der Aufbau des Freihandelshafens Hainan zu heißen Themen geworden. Die Konferenz hat innovativ drei Dialogrunden zur Greater Bay Area hinzugefügt, die sich auf Schlüsselthemen wie die hochrangige Öffnung der Greater Bay Area und die Modernisierung Chinas, den Aufbau des Freihandelshafens Hainan und neue Räume für den internationalen Handelsowie Diskussionen über die Zukunft der Städte und die Maßnahmen Shenzhens konzentrieren.

Xu Weixin, Präsident von CIIDS, erklärte, dass der Anteil der Teilnehmer aus Ländern des Globalen Südens an dieser Konferenz deutlich gestiegen sei, was darauf hindeute, dass der Einfluss der Understanding China Conference zunehme und sie zu einer wichtigen internationalen Austauschplattform für Länder des Globalen Südens geworden sei, um von der Modernisierung Chinas zu lernen und den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zu fördern. An dieser Konferenz nehmen etwa 200 internationale und Hongkong-Macau-Vertreter aus 72 Ländern und Regionen teil, wobei 70 % aus Ländern des Globalen Südens stammen und 70 % zum ersten Mal teilnehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://en.ciids.cn/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836329/image.jpg