2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference）が広州で開幕：第15次五カ年計画の視点から中国の近代化を探る

ニュース提供

China Institute for Innovation & Development Strategy

03 12月, 2025, 19:11 JST

広州（中国）、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 「新たな計画、新たな発展、新たな選択 - 中国の現代化とグローバルガバナンスの新たなビジョン（New Plan, New Development, New Choices - Chinese Modernization and the New Vision of Global Governance）」をテーマに掲げた広州の2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference）に、世界的に著名な政治家、学者、業界リーダー、国際機関の代表者が一堂に会しました。今年の議論は、第15次五カ年計画とその世界的意義、中国現代化の革新的な発展構想と世界にもたらす新たな機会、そしてグローバル・ガバナンス構想の実施に向けた協力に焦点を当てました。

Continue Reading
Zheng Bijian, Founding Chairman and Chairman of the Academic Committee of the China Institute for Innovation & Development Strategy (PRNewsfoto/China Institute for Innovation & Development Strategy)
Zheng Bijian, Founding Chairman and Chairman of the Academic Committee of the China Institute for Innovation & Development Strategy (PRNewsfoto/China Institute for Innovation & Development Strategy)

「今日の中国を理解することは、中国の現代化を理解する鍵です」と、China Institute for Innovation & Development StrategyCIIDS）の創設者兼学術委員会主席であるZheng Bijianは述べています。同氏は、第15次五カ年計画を特徴とする中国の現代化の探求と実践が、「近代化は西洋化と同じ」という神話をさらに打ち破り、グローバル・サウス諸国に近代化の道における「新たな選択肢」を提供し、「集団的台頭」の実現に寄与すると確信しています。

技術分野の実践的応用に焦点を当てた中国理解会議（Understanding China Conference）では、「未来をリードする：第15次五カ年計画における産業高度化と人材育成の文脈における『人工知能+』（Leading the Future: 'Artificial Intelligence+' in the Context of the 15th Five-Year Plan's Industrial Upgrading and Talent Cultivation」と題したテーマ別フォーラムを特別に設置し、業界が人工知能を効果的に活用する方法を探求しました。

今年の中国理解会議（Understanding China Conference）では、広東・香港・マカオ大湾区の発展経験と海南自由貿易港の建設がホット・トピックとなっています。会議では、広東・香港・マカオ大湾区のハイレベルな開放と中国の現代化海南自由貿易港の建設と国際貿易の新たな空間都市の未来と深センの行動に関する議論など、主要テーマに焦点を当てた3つの大湾区対話セッションが新たに追加されました。

CIIDSXu Weixin会長は、今回の会議におけるグローバル・サウス諸国からの参加者の割合が大幅に増加したことを指摘し、「中国理解会議（Understanding China Conference）の影響力が拡大し、グローバル・サウス諸国が中国の近代化から学び、人類運命共同体の構築を推進するための重要な国際交流プラットフォームとなったことを示している」と述べました。本会議には72の国と地域から約200名の国際代表および香港/マカオ代表が参加し、そのうち70％をグローバル・サウス諸国出身者、70％を初参加者が占めています。

詳細については、http://en.ciids.cn/をご覧ください。

SOURCE China Institute for Innovation & Development Strategy

同じ情報源の記事

2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference）が広州で開幕、中国の現代化とグローバルガバナンスのビジョンを明らかに

2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference）が広州で開幕、中国の現代化とグローバルガバナンスのビジョンを明らかに

2025年中国理解会議（2025 Understanding China Conference、以下「本会議」）は11月30日、広州にて開幕し、世界の政治家、学者、業界リーダー、国際機関代表が集結し、「新たな計画、新たな発展、新たな選択 - 中国の現代化とグローバルガバナンスの新たな展望（New...
2024年中国理解会議が成功裏に終了: 中国の近代化を世界が理解するための新たな道

2024年中国理解会議が成功裏に終了: 中国の近代化を世界が理解するための新たな道

024年中国理解国際会議は、政治指導者、学者、企業幹部、国際機関の代表者らが一堂に会し、3日間にわたる有意義な議論を経て閉幕しました。中国イノベーション・発展戦略研究院（CIIDS）が主催したこのイベントは、中国の近代化の道のりとそれが国際開発に与える影響について世界的な理解を促進するための重要なプ...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

AI

AI

インターネット・テクノロジー

インターネット・テクノロジー

通信業界

通信業界

出版・情報サービス

出版・情報サービス

同様のトピックのニュースリリース