- Adyen procesa un récord de 43.000 millones de dólares durante el fin de semana del Black Friday/Cyber Monday, que establece un nuevo hito en los pagos globales.

El contactless es el estándar: La proporción de transacciones sin contacto en puntos de venta (TPV) en tiendas aumentó del 81% el año pasado al 85% este año.

El comportamiento del comprador varía a nivel mundial, con picos de compra online que van desde las 12 p.m. del Black Friday en Estados Unidos hasta las 8 p.m. del domingo en Francia.

En los momentos de máxima demanda, Adyen procesó sin problemas 199.000 transacciones por minuto.

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Black Friday/Cyber Monday (BFCM) de este año resultó ser otro fin de semana de compras navideñas récord, donde el tráfico y la demanda de los consumidores se dispararon, y la plataforma de Adyen cumplió con creces, procesando un volumen total de 43.000 millones de dólares durante el fin de semana del BFCM (un 27% más que el año pasado), manteniendo un tiempo de actividad excepcional del 99,9999%. Las transacciones por minuto en la plataforma de Adyen alcanzaron un máximo de 199.000 en Black Friday. Puede encontrar más información sobre el BFCM de este año en la página BFCM Unboxed Insights de Adyen.

Cómo paga la gente

Los hábitos de consumo han cambiado para siempre, y la flexibilidad en el momento de pagar ya no es un lujo, sino esencial: el 54% de los consumidores a nivel mundial abandona una tienda física o una compra online si no puede pagar con su método preferido. En este BFCM, los datos revelaron algunas tendencias claras:

Las carteras móviles se disparan: Las carteras digitales se están consolidando como un método de pago clave en los puntos de venta (TPV). Durante el Black Friday de este año, la proporción de ingresos en TPV pagados con carteras digitales alcanzó el 33%, frente al 21% del año pasado, y se espera que este impulso se acelere.

El pago sin contacto se mantiene como la norma indiscutible: Los pagos sin contacto siguen ganando terreno en todo el mundo. Durante el Black Friday del año pasado, el 81% de las transacciones en TPV en tiendas físicas se realizaron sin contacto, cifra que aumentó al 85% este año, consolidando aún más el estándar de pago sin contacto.

Los métodos de pago locales siguen siendo muy relevantes: Su participación se mantiene estable en un 14-15% interanual en todos los canales, lo que subraya la necesidad de que los comercios implementen opciones regionales adecuadas como Carte Bancaire, iDeal y PayPal.

Los compradores continuaron adoptando opciones de pago flexibles durante el período pico: El volumen de pagos en línea realizados a través de comprar ahora y pagar después (BNPL) el Black Friday aumentó un 43% en comparación con el mes anterior e igualó los niveles del Black Friday del año pasado, lo que subraya la preferencia de los consumidores por financiamiento flexible durante los principales eventos de gasto.

El valor de las compras en tienda

El comercio minorista físico sigue ofreciendo una ventaja clave para las compras de alto valor durante las rebajas navideñas. En 2025, el tamaño promedio de la cesta (ATP) de las compras en tienda durante el Black Friday fue un 28% mayor que el de las compras online. En general, el ATP en el comercio minorista aumentó un 22% el Black Friday de 2025 en comparación con un viernes típico.

De Estados Unidos a todo el mundo: La adopción global del Black Friday

Si bien el Black Friday se originó en Estados Unidos, también ha cobrado importancia en otros mercados. Este año, registramos aumentos significativos en el volumen de transacciones en comparación con los viernes típicos en mercados internacionales clave:

Dinamarca – 6,11x España – 4,47x Islandia – 3,75x Noruega – 3,53x Finlandia – 3,51x Suecia – 3,36x Portugal – 3,33x Estados Unidos – 2,80x Canadá – 2,77x Brasil – 2,75x

Identificación de las horas punta

Las horas punta de compras en línea durante el fin de semana del BFCM varían a nivel mundial, aunque la mayoría de los mercados alcanzan su pico local el Black Friday:

Estados Unidos: Black Friday, 12 p.m.

Suecia: Black Friday, 5 p.m.

Polonia, Reino Unido y Australia: Black Friday, 6 p.m.

Países Bajos e Italia: Black Friday, 7 p.m.

Alemania: Black Friday, 9 p.m.

Francia: Domingo 8.p.m.

En la mayoría de los mercados, la hora punta para las compras en tiendas físicas es el sábado: 12 p.m. en Australia, 1 p.m. en Suecia y Polonia, 2 p.m. en Alemania, Canadá y el Reino Unido, 4 p.m. en Francia y 5 p.m. en Italia. La única excepción es Estados Unidos, donde el pico se produjo el Black Friday a la 1 p.m. En general, las horas punta para las compras en tiendas físicas prácticamente no mostraron cambios interanuales.

Los compradores compran más en Black Friday, pero también devuelven más

Si bien la tasa promedio de reembolso para las compras minoristas en línea durante todo el año pasado fue del 8,33%, las compras minoristas en línea realizadas durante Black Friday el año pasado registraron una tasa de reembolso significativamente mayor, del 11,32%.

Acerca de Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) es la plataforma de tecnología financiera predilecta de las empresas líderes. Al ofrecer funcionalidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con empresas como Meta, Uber, H&M, eBay y Microsoft.

Acerca del análisis de los datos

El análisis que sustenta este artículo compara el recuento de transacciones recibidas y autorizadas, el volumen total de transacciones y el valor promedio de las transacciones (ATV, equivalente al valor del carrito) procesadas a través de la plataforma Adyen a nivel mundial entre el BFCM 2024 (del jueves 28 de noviembre de 2024 a las 12:00 p.m. CET al sábado 30 de noviembre de 2024 a las 9:00 a.m. CET) y el BFCM 2025 (del jueves 27 de noviembre de 2025 a las 12:00 p.m. CET al sábado 29 de noviembre de 2025 a las 9:00 a.m. CET), salvo que se indique lo contrario. El "Black Friday" se refiere al período comprendido entre el jueves a las 12:00 p.m. y el sábado a las 9:00 a.m. CET. Para el volumen de transacciones a nivel de mercado, se aplica el mismo período en hora local. Las referencias al "mes anterior" se basan en el promedio del 17 de septiembre al 14 de octubre de 2025. Las referencias a un "viernes típico" utilizan el promedio de los cinco viernes anteriores al Black Friday de 2025. El análisis incluye desgloses por método de pago, canal de venta, mercado y rendimiento por hora. Las referencias a subsectores corresponden a los respectivos sectores comerciales. Todas las cifras representan únicamente los volúmenes procesados a través de la plataforma Adyen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg