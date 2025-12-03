Adyen traite un montant record de 43 milliards de dollars alors que le week-end Black Friday/Cyber Monday constitue une nouvelle référence pour les paiements mondiaux.

Le sans contact est la norme : la part des transactions sans contact dans les points de vente est passée de 81 % l'année dernière à 85 % cette année.

Le comportement des acheteurs varie d'un pays à l'autre, avec des pics d'achats en ligne allant de midi le Black Friday aux États-Unis à 20 heures le dimanche en France.

En période de pointe, Adyen a traité de façon fiable 199 000 transactions par minute.

NEW YORK, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cette année, le Black Friday/Cyber Monday (BFCM) s'est avéré être un autre week-end d'achats record, au cours duquel le trafic et la demande des consommateurs ont grimpé en flèche, et la plate-forme Adyen a tenu ses promesses, traitant un volume total de 43 milliards de dollars (en hausse de 27 % par rapport à l'année dernière), tout en maintenant un temps de disponibilité exceptionnel de 99,9999 %. Les transactions par minute sur la plateforme Adyen ont atteint un pic de 199 000 lors du Black Friday. D'autres informations sur le week-end BFCM de cette année sont disponibles sur la page d'Adyen BFCM Unboxed Insights .

Modalités de paiement

Les habitudes des consommateurs ont définitivement changé et la flexibilité au moment de passer à la caisse n'est plus un luxe - elle est indispensable : 54 % des consommateurs du monde entier quitteront un magasin ou abandonneront une commande en ligne s'ils ne peuvent pas payer avec leur méthode préférée. Pour ce week-end BFCM, les données ont révélé des tendances claires :

Les portefeuilles mobiles connaissent une croissance rapide : les portefeuilles numériques s'imposent comme une méthode de paiement clé au point de vente (PDV). Lors du Black Friday de cette année, la part des recettes des points de vente payées avec des portefeuilles numériques a atteint 33 %, contre 21 % l'année dernière et cette tendance devrait s'accélérer.

La continuité sans contact comme norme incontestée : les paiements sans contact continuent de gagner du terrain dans le monde entier. Lors du Black Friday de l'année dernière, 81 % des transactions effectuées dans les points de vente étaient sans contact, contre 85 % cette année, ce qui confirme que le sans contact est la norme.

Les modes de paiement locaux restent très pertinents : leur part est stable à 14-15 % en glissement annuel, soulignant la nécessité pour les commerçants de mettre en place des options régionales adaptées telles que Carte Bancaire, iDeal et PayPal.

Les acheteurs ont continué à adopter des options de paiement flexibles pendant la période de pointe : le volume des paiements en ligne effectués via Buy Now Pay Later (BNPL) lors du Black Friday a augmenté de 43 % par rapport au mois précédent et a atteint les niveaux du Black Friday de l'année dernière, soulignant la préférence des consommateurs pour un financement flexible lors des grands événements de consommation.

Valeur des achats en magasin

Le commerce de détail physique conserve un avantage clé pour les achats de grande valeur pendant les fêtes de fin d'année. En 2025, le panier moyen des achats effectués en magasin à l'occasion du Black Friday était supérieur de 28 % à celui des achats en ligne. Dans l'ensemble, le commerce de détail a augmenté de 22 % lors du Black Friday 2025 par rapport à un vendredi normal.

Des États-Unis au reste du monde : adoption mondiale du Black Friday

Si le Black Friday est né aux États-Unis, il a pris de l'ampleur sur d'autres marchés. Cette année, nous avons constaté une augmentation significative du volume des transactions par rapport aux vendredis habituels sur les principaux marchés internationaux :

Danemark - multiplication par 6,11 Espagne - multiplication par 4,47 Islande - multiplication par 3,75 Norvège - multiplication par 3,53 Finlande - multiplication par 3,51 Suède - multiplication par 3,36 Portugal - multiplication par 3,33 États-Unis - multiplication par 2,80 Canada - multiplication par 2,77 Brésil - multiplication par 2,75

Identification des heures de pointe

Les heures de pointe des achats en ligne pendant le week-end BFCM varient au niveau mondial, bien que la plupart des marchés atteignent leur pic local au cours du Black Friday :

États-Unis : Black Friday, midi

Suède : Black Friday, 17 heures

Pologne, Royaume-Uni et Australie : Black Friday, 18 heures

Pays-Bas et Italie : Black Friday, 19 heures

en Allemagne : Vendredi noir, 21 heures

France : Dimanche, 20 heures

Sur la plupart des marchés, l'heure de pointe pour les achats en magasin se situe le samedi : midi en Australie, 13 heures en Suède et en Pologne, 14 heures en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni, 16 heures en France et 17 heures en Italie. La seule exception est les États-Unis, où le pic a eu lieu le Black Friday à 13 heures. Dans l'ensemble, les heures de pointe des achats en magasin n'ont pratiquement pas changé d'une année sur l'autre.

Les acheteurs achètent plus au cours du Black Friday, mais ils retournent aussi plus de marchandises

Alors que le taux de remboursement moyen des achats en ligne sur l'ensemble de l'année passée était de 8,33 %, les achats en ligne effectués pendant le Black Friday de l'année dernière ont connu un taux de remboursement nettement plus élevé, à savoir 11,32 %.

À propos d'Adyen

Adyen (ADYEN:AMS) est la plate-forme de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur des données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser plus rapidement leurs ambitions. Adyen possède des bureaux dans le monde entier et travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

À propos de l'analyse des données

L'analyse sous-jacente à cet article compare les nombres de transactions reçues et autorisées, les volumes totaux de transactions et les valeurs moyennes des transactions (ATV, équivalent à la valeur du panier) traitées via la plateforme Adyen à l'échelle mondiale entre BFCM 2024 (du jeudi 28 novembre 2024, midi CET au samedi 30 novembre 2024, 9h00 CET) et BFCM 2025 (du jeudi 27 novembre 2025, midi CET au samedi 29 novembre 2025, 9h00 CET), sauf indication contraire. Le « Black Friday » correspond à la période allant du jeudi midi au samedi à 9h00 CET. Pour les volumes de transactions au niveau du marché, la même période est appliquée en heure locale. Les références au « mois précédent » sont basées sur la moyenne du 17 septembre au 14 octobre 2025. Les références à un « vendredi typique » correspondent à la moyenne des cinq vendredis précédant le Black Friday 2025. L'analyse comprend des ventilations par mode de paiement, canal de vente, marché et performance horaire. Les références aux sous-industries correspondent aux verticales marchandes respectives. Tous les chiffres représentent uniquement les volumes traités par la plateforme Adyen.

