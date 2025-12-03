Adyen verarbeitet Rekordumsatz von 43 Milliarden US-Dollar, das Wochenende von Black Friday und Cyber Monday setzt neue Maßstäbe für globale Zahlungen

Kontaktlos ist Standard: Der Anteil der kontaktlosen POS-Transaktionen in Geschäften stieg von 81 % im letzten Jahr auf 85 % in diesem Jahr

Das Kaufverhalten der Kunden variiert weltweit, wobei die Online-Spitzenwerte zwischen 12 Uhr am Black Friday in den USA und 20 Uhr am Sonntag in Frankreich liegen

In Spitzenzeiten verarbeitete Adyen nahtlos 199.000 Transaktionen pro Minute.

NEW YORK, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der diesjährige Black Friday/Cyber Monday (BFCM) erwies sich erneut als ein Rekordwochenende für das Weihnachtsgeschäft, an dem der Kundenverkehr und die Nachfrage sprunghaft anstiegen. Die Adyen-Plattform bewältigte dieses Volumen und verarbeitete während des BFCM-Wochenendes ein Gesamtvolumen von 43 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahr) bei einer außergewöhnlichen Verfügbarkeit von 99,9999 %. Am Black Friday wurden auf der Adyen-Plattform Spitzenwerte von 199.000 Transaktionen pro Minute verzeichnet. Weitere Einblicke in die diesjährige BFCM finden Sie auf der Seite „BFCM Unboxed Insights" von Adyen.

Zahlungsgewohnheiten

Die Verbrauchergewohnheiten haben sich dauerhaft geändert, und Flexibilität an der Kasse ist kein Luxus mehr, sondern unerlässlich: 54 % der Verbraucher weltweit verlassen ein Geschäft oder brechen eine Online-Zahlung ab, wenn sie nicht mit der von ihnen bevorzugten Methode bezahlen können. An diesem BFCM ließen die Daten einige klare Trends erkennen:

Mobile Wallets sind im Aufwind: Digitale Wallets etablieren sich als wichtige Zahlungsmethode am Point-Of-Sale (POS). Während des diesjährigen Black Friday stieg der Anteil der POS-Umsätze, die mit digitalen Geldbörsen bezahlt wurden, von 21 % im Vorjahr auf 33 %, und es wird erwartet, dass sich diese Dynamik weiter beschleunigen wird.

Berührungslos weiter zur unbestrittenen Norm: Kontaktlose Zahlungen sind weltweit auf dem Vormarsch. Während des letztjährigen Black Friday wurden 81 % der POS-Transaktionen in den Geschäften kontaktlos abgewickelt, in diesem Jahr waren es 85 %, womit sich die Kontaktlosigkeit weiter als Standard etabliert hat.

Lokale Zahlungsmethoden sind nach wie vor von großer Bedeutung: Ihr Anteil liegt im Jahresvergleich über alle Kanäle hinweg stabil bei 14–15 %, was die Notwendigkeit für Händler unterstreicht, passende regionale Optionen wie Carte Bancaire, iDeal und PayPal einzusetzen.

Ihr Anteil liegt im Jahresvergleich über alle Kanäle hinweg stabil bei 14–15 %, was die Notwendigkeit für Händler unterstreicht, passende regionale Optionen wie Carte Bancaire, iDeal und PayPal einzusetzen. Flexible Zahlungsmöglichkeiten wurden auch in der Hochsaison von den Käufern genutzt: Das Volumen der Online-Zahlungen über Buy Now Pay Later (BNPL) am Black Friday stieg im Vergleich zum Vormonat um 43 % und erreichte das Niveau des Black Friday im letzten Jahr, was die Vorliebe der Verbraucher für flexible Finanzierungen während großer Kaufanlässe unterstreicht.

Der Wert von Einkäufen im Ladengeschäft

Der stationäre Einzelhandel behält weiterhin einen entscheidenden Vorteil bei hochwertigen Einkäufen während der Weihnachtszeit. Im Jahr 2025 war die durchschnittliche Warenkorbgröße (ATV) bei Einkäufen am Black Friday in Geschäften um 28 % höher als online. Insgesamt stieg das ATV im Einzelhandel am Black Friday 2025 im Vergleich zu einem normalen Freitag um 22 %.

Von den USA nach Überall: Die weltweite Verbreitung des Black Friday

Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA, hat jedoch auch in anderen Märkten an Bedeutung gewonnen. In diesem Jahr konnten wir auf den wichtigsten internationalen Märkten einen deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens im Vergleich zu einem normalen Freitag feststellen:

Dänemark: 6,11-fach Spanien: 4,47-fach Island: 3,75-fach Norwegen: 3,53-fach Finnland: 3,51-fach Schweden: 3,36-fach Portugal: 3,33-fach USA: 2,80-fach Kanada: 2,77-fach Brasilien: 2,75-fach

Ermittlung der Haupteinkaufszeiten

Die Haupteinkaufszeiten während des BFCM-Wochenendes variieren weltweit, obwohl die meisten Märkte ihren lokalen Höhepunkt am Black Friday erreichen:

USA: Black Friday, 12 Uhr.

Schweden: Black Friday, 17:00 Uhr

Polen, Vereinigtes Königreich und Australien: Black Friday, 18:00 Uhr

Niederlande und Italien: Black Friday, 19:00 Uhr

Deutschland: Black Friday, 21:00 Uhr.

Frankreich: Sonntag, 20:00 Uhr.

In den meisten Märkten fällt die Hauptgeschäftszeit für Einkäufe in Geschäften auf den Samstag: 12:00 Uhr in Australien, 13:00 Uhr in Schweden und Polen, 14:00 Uhr in Deutschland, Kanada und dem Vereinigten Königreich, 16:00 Uhr in Frankreich und 17:00 Uhr in Italien. Die einzige Ausnahme bilden die USA, wo der Spitzenwert am Black Friday um 13 Uhr erreicht wurde. Insgesamt haben sich die Haupteinkaufszeiten in den Geschäften im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.

Am Black Friday wird mehr gekauft – aber auch mehr zurückgegeben

Während die durchschnittliche Rückerstattungsquote für Online-Einkäufe im Einzelhandel im vergangenen Jahr bei 8,33 % lag, war die Rückerstattungsquote bei Online-Einkäufen am Black Friday mit 11,32 % deutlich höher.

Informationen zur Datenanalyse

Die diesem Artikel zugrunde liegende Analyse vergleicht die Anzahl der empfangenen und autorisierten Transaktionen, das Gesamttransaktionsvolumen und den durchschnittlichen Transaktionswert (ATV, entspricht dem Warenkorbwert), der über die Adyen-Plattform weltweit zwischen BFCM 2024 (Donnerstag, 28. November 2024, 12 Uhr MEZ bis Samstag, 30. November 2024, 9 Uhr MEZ) und BFCM 2025 (Donnerstag, 27. November 2025, 12 Uhr MEZ bis Samstag, 29. November 2025, 9 Uhr MEZ) verarbeitet wurde, sofern nicht anders angegeben. „Black Friday" bezieht sich auf den Zeitraum von Donnerstag um 12 Uhr mittags bis Samstag um 9 Uhr MEZ. Für die Transaktionsvolumina auf Marktebene wird dieselbe Zeitspanne in Ortszeit verwendet. Verweise auf „den Vormonat" basieren auf dem Durchschnitt des Zeitraums vom 17. September bis 14. Oktober 2025. Bei der Angabe eines „typischen Freitags" wird der Durchschnitt der fünf Freitage vor dem Black Friday 2025 zugrunde gelegt. Die Analyse umfasst eine Aufschlüsselung nach Zahlungsmethode, Vertriebskanal, Markt und stündlicher Leistung. Die Verweise auf Teilindustrien entsprechen den jeweiligen vertikalen Handelsbranchen. Alle Zahlen beziehen sich nur auf die über die Adyen-Plattform verarbeiteten Volumina.

