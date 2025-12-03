Adyen、ブラックフライデー/サイバーマンデーの週末に記録となる430億ドルを処理、グローバル決済の新基準を確立

非接触決済が標準化：店頭POS 取引における非接触決済の割合が昨年の81% から85% に上昇

購買行動は地域によって異なり、オンライン取引のピークは米国ではブラックフライデーの正午、フランスでは日曜日の午後8 時

ピーク需要時においても、Adyenは1分あたり199,000件の取引をスムーズに処理

ニューヨーク, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 今年のブラックフライデー/サイバーマンデー（BFCM）は、消費者トラフィックと需要が急増するホリデー商戦週末となり、過去最高の取引高を記録的しました。Adyen社のプラットフォームはこのBFCM週末全体で99.9999%という驚異的な稼働率を維持しながら、総額430億ドル（前年比27%増）の取引処理を実行しました。Adyenプラットフォームにおける1分あたりの取引件数は、ブラックフライデーに最高199,000件に達しました。今年のBFCMに関する知見の詳細については、AdyenのBFCM Unboxed Insightsページにてご覧ください。

消費者の決済手段

消費者行動は今や完全に変化しており、決済時の柔軟性はもはや特別なことではなく、必要不可欠な要素となっています。全世界の消費者のうち54%は、自分が希望する決済手段が利用できなければ、店舗から去るかオンライン決済をやめてしまいます。データからは、今回のBFCMにおける明確な傾向が読み取れます。

モバイルウォレットの普及： デジタルウォレットは、販売時点情報管理（POS）の主な決済手段としての地位を確立しつつあります。今年のブラックフライデーでは、デジタルウォレットによるPOS売上の割合は33%（前年比21%増）に達しており、この勢いはさらに加速するものと予想されています。

非接触決済が誰もが認める標準として定着： 非接触決済は、世界的に普及が進んでいます。昨年のブラックフライデーでは店頭POS取引の81%が非接触決済でしたが、今年は85%に上昇したことで非接触決済が標準としてさらに定着しています。

地域に特化した決済手段の重要性は継続： どのチャネルにおいてもシェアは前年比で14～15%と安定しており、Carte Bancaire、iDeal、PayPalといった地域に特化したオプションを加盟店が導入する必要性を示しています。

ピーク時における柔軟な決済手段のさらなる普及：ブラックフライデーの「後払い方式（BNPL）」によるオンライン決済件数は前月比43%増となりましたが、これは昨年の水準に匹敵します。つまり、大規模な消費イベント時の柔軟な資金調達手段に対する消費者需要の大きさが証明されました。

実店舗における購入額

ホリデー商戦における高額購入において、実店舗の小売は依然として優位性を保っています。2025年には、ブラックフライデーにおける実店舗の1購入あたりの平均購入商品数（ATV）はオンライン購入を28%上回りました。小売におけるATV全体の平均購入額は、2025年のブラックフライデーにおいて22%増加（通常の金曜日比）しています。

米国から世界に普及：ブラックフライデーの世界的な普及

米国が起源のブラックフライデーは、他国市場でも大きな伸びを示しています。主要国際市場において、本年は通常の金曜日と比較した取引量が急増したことが確認されました。

デンマーク：6.11倍 スペイン：4.47倍 アイスランド：3.75倍 ノルウェー：3.53倍 フィンランド：3.51倍 スウェーデン：3.36倍 ポルトガル：3.33倍 アメリカ：2.80倍 カナダ：2.77倍 ブラジル：2.75倍

ピーク時間帯の特定

BFCM週末におけるオンラインショッピングのピーク時間帯は地域によって異なりますが、ほとんどの市場ではブラックフライデーに現地のピークを迎えます：

米国：ブラックフライデー、正午

スウェーデン：ブラックフライデー、午後5時

ポーランド、英国・オーストラリア：ブラックフライデー、午後6時

オランダ・イタリア：ブラックフライデー、午後7時

ドイツ：ブラックフライデー、午後9時

フランス：日曜日、午後8時

ほとんどの市場において、店舗での買い物は土曜日がピークとなります。（オーストラリア：正午、スウェーデンとポーランド：午後1時、ドイツ、カナダ、英国：午後2時、フランス：午後4時、イタリア：午後5時）唯一の例外は米国であり、ブラックフライデーの午後1時がピークとなりました。全体としては、実店舗での買い物ピーク時間は前年比でほとんど変化はありませんでした。

買い物客はブラックフライデーに多く購入するものの、返品も増加

過去1年におけるオンライン小売購入の平均返品率は8.33%であったのに対し、昨年のブラックフライデー期間中のオンライン小売購入では、返品率が11.32%と大幅に上昇しました。

Adyenについて

Adyen（ADYEN: AMS）は大手企業に選ばれる最適な金融テクノロジープラットフォームです。Adyenは、端から端までの支払い機能、データに基づく洞察、金融商品を単一のグローバル・ソリューションで提供することで、企業が目標をより早く達成できるよう支援します。Adyenは世界中にオフィスを構え、Meta、Uber、H&M、eBay、Microsoftなどの企業と提携しています。

データ分析について

特に断りがない限り、本記事の根拠となる分析においては、Adyenプラットフォームを通じて世界各国で処理された取引件数（受領取引数および承認取引数）、総取引量、平均取引額（ATV、カート価格に相当）を比較したものであり、対象期間は2024年のBFCM（2024年11月28日（木）の正午～2024年11月30日（土）午前9時（中央ヨーロッパ時間））から2025年のBFCM（2025年11月27日（木）正午～11月29日（土）午前9時（中央ヨーロッパ時間））に至る期間となります。「ブラックフライデー」とは、木曜日の正午から土曜日午前9時（中央ヨーロッパ時間）までの期間をいいます。各市場の取引量については、現地時間で同様の時間枠が適用されます。「前月」の参照値は、2025年9月17日～10月14日の平均値に基づいたものです。「通常の金曜日」の参照値は、2025年ブラックフライデー直前の5週間における金曜日の平均値を使用したものです。本分析には、決済手段別、販売チャネル別、市場別、および時間別業績の内訳が含まれています。業種の下位分類に関する記載事項は、各加盟店業種に対応しています。すべての数値は、Adyenプラットフォームを通じて処理された取引量のみを表しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen