AFX chia sẻ tới 50% doanh thu giao thức cho nhà giao dịch khi tổng khối lượng tích lũy tiến sát mốc 1 tỷ USD

ROAD TOWN, Quần đảo Virgin thuộc Anh, ngày 26 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- AFX, một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung, đã công bố đà tăng trưởng liên tục trên toàn hệ sinh thái khi tổng khối lượng giao dịch tích lũy tiến gần mốc 1 tỷ USD, đạt 946,29 triệu USD cùng với Tổng giá trị bị khóa (TVL) ở mức 20,71 triệu USD, theo dữ liệu trên chuỗi từ DefiLlama.

AFX Shares Up to 50% of Protocol Revenue with Traders as Cumulative Volume Approaches $1 Billion

Đà tăng trưởng mạnh mẽ này được thúc đẩy trực tiếp bởi Chương trình VIP tích hợp sẵn của giao thức, chương trình gắn kết các nhà giao dịch tích cực với sự thành công của hệ sinh thái bằng cách phân phối từ 30% đến 50% doanh thu phí của nền tảng cho những người dùng có khối lượng giao dịch lớn. Với doanh thu giao thức quy đổi theo năm hiện được ghi nhận ở mức 1,07 triệu USD, quỹ phần thưởng VIP phân phối trực tiếp lợi suất thực được chi trả bằng USDC cho người tham gia, mang đến một giải pháp thay thế bền vững dựa trên lợi suất thực so với các mô hình phát hành token mang tính lạm phát truyền thống.

Chương trình VIP áp dụng cơ chế ưu đãi phí theo từng hạng, với mức phí giảm xuống còn 0,001% đối với Maker và 0,035% đối với Taker ở hạng VIP 5, việc đủ điều kiện xếp hạng được xác định dựa trên tổng khối lượng giao dịch lũy kế trong vòng 30 ngày, hợp nhất các tài khoản chính và tài khoản phụ. Được triển khai trực tiếp trên kiến trúc L1 chủ quyền của AFX, chương trình cho phép thực thi giao dịch không mất phí gas với thời gian xác nhận dưới 100 mili giây. Các nhà giao dịch tích cực có thể theo dõi tổng khối lượng giao dịch, trạng thái cấp độ và mức phân bổ quỹ phần thưởng theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển VIP của AFX.

"Đường cong tăng trưởng theo cấp số nhân chứng minh rằng dòng vốn và khối lượng giao dịch sẽ dịch chuyển đến những nơi có cơ chế khuyến khích được thiết kế đồng bộ về mặt cấu trúc", Ken C, Trưởng bộ phận Tăng trưởng tại AFX cho biết. "Không giống các sàn giao dịch coi khách hàng là đối tượng để khai thác thương mại, AFX xem họ là các đối tác tăng trưởng và những bên liên quan trong hệ sinh thái. Bằng cách hoàn trả tới 50% doanh thu phí thực tế quy đổi theo năm cho các thành viên VIP, chúng tôi đã tạo ra một vòng tuần hoàn tăng trưởng tự thúc đẩy. Kết hợp với tốc độ luân chuyển vốn gấp 45 lần, chúng tôi đang chứng minh rằng các sổ lệnh L1 chủ quyền có thể mang lại cả hiệu năng cấp tổ chức lẫn lợi suất phi tập trung thực sự".

Các số liệu tăng trưởng mới nhất làm nổi bật nhu cầu ngày càng gia tăng đối với hạ tầng giao dịch phái sinh phi tập trung kết hợp hiệu năng giao dịch chuyên nghiệp với các cơ chế khuyến khích kinh tế phù hợp với cộng đồng. Khi giao thức tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, AFX vẫn tập trung vào xây dựng một môi trường giao dịch, nơi sự tham gia tích cực của người dùng được thưởng trực tiếp thông qua giá trị do chính mạng lưới tạo ra.

Giới thiệu về AFX

AFX là một blockchain Layer 1 chủ quyền hiệu năng cao được thiết kế chuyên biệt cho các sản phẩm phái sinh phi tập trung. Bằng cách kết hợp tốc độ thực thi nhanh chóng của sàn giao dịch tập trung với chủ quyền bất biến của blockchain, AFX mang đến môi trường Perp DEX cấp độ chuyên nghiệp với thời gian xác nhận dưới 100 mili giây, thanh khoản cấp độ tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn vượt trội.

Tính khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo khu vực pháp lý.

SOURCE AFX