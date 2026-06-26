AFX Bagikan Hingga 50% Pendapatan Protokol kepada Trader Saat Volume Perdagangan Kumulatif Mendekati US$1 Miliar

Program VIP menopang pertumbuhan ini. AFX merancang program ini untuk menyelaraskan kepentingan trader aktif dengan perkembangan ekosistem. Lewat program ini, AFX mengembalikan 30% hingga 50% pendapatan dari biaya transaksi kepada pengguna yang memiliki volume trading tinggi. Dengan pendapatan protokol tahunan yang kini mencapai US$1,07 juta, program VIP menyalurkan imbal hasil dalam bentuk USDC secara langsung kepada peserta. Program ini menawarkan alternatif yang lebih berkesinambungan dengan imbal hasil yang lebih riil dibandingkan model emisi token inflasioner konvensional.

Program VIP ini menawarkan potongan biaya transaksi berjenjang dengan tarif serendah 0,001% untuk Maker dan 0,035% untuk Taker pada level VIP 5. Penentuan level didasarkan pada akumulasi volume transaksi selama 30 hari yang mencakup akun utama dan subakun. Bekerja langsung pada arsitektur sovereign L1 AFX, program ini mewujudkan eksekusi transaksi dengan latensi di bawah 100 milidetik tanpa biaya gas. Kalangan trader aktif juga bisa memantau total volume, status VIP, serta distribusi reward pool secara real time melalui dasbor VIP AFX.

"Kenaikan pesat ini menunjukkan bahwa modal dan volume transaksi cenderung mengalir ke ekosistem dengan insentif yang selaras," ujar Ken C, Head, Growth, AFX. "Berbeda dari bursa yang menganggap pelanggan sebagai sumber monetisasi, AFX menempatkan pelanggan sebagai mitra pertumbuhan sekaligus bagian dari ekosistem. Dengan mengembalikan hingga 50% pendapatan biaya transaksi tahunan kepada anggota VIP, kami menciptakan siklus pertumbuhan yang saling menguatkan. Ditambah dengan kecepatan perputaran modal hingga 45 kali lipat, kami membuktikan, order book sovereign L1 mampu menghadirkan kinerja yang setara dengan investor institusi dan imbal hasil terdesentralisasi yang nyata."

Angka pertumbuhan terbaru ini menunjukkan pesatnya minat terhadap infrastruktur derivatif terdesentralisasi yang mampu memadukan kinerja trading profesional dengan insentif ekonomi yang sejalan dengan kepentingan komunitas. Sejalan dengan perkembangan ekosistem, AFX tetap menghadirkan lingkungan trading yang mengapresiasi pengguna aktif melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh jaringan.

Tentang AFX

AFX adalah blockchain Layer-1 berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk instrumen derivatif terdesentralisasi. Dengan memadukan kecepatan eksekusi layaknya bursa terpusat dan keamanan teknologi blockchain, AFX menghadirkan mekanisme perdagangan Perp DEX berstandar profesional dengan finalitas transaksi di bawah 100 milidetik, likuiditas tingkat institusi, dan efisiensi modal yang tinggi.

Ketersediaan produk berbeda-beda di setiap yurisdiksi.

SOURCE AFX