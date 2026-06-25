-AFX comparte hasta el 50% de los ingresos del protocolo con los operadores, mientras que el volumen acumulado se acerca a los mil millones de dólares.

ROAD TOWN, British Virgin Islands, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, un soberano L1 de alto rendimiento diseñado específicamente para derivados descentralizados, anunció un crecimiento continuo en todo su ecosistema a medida que el volumen de operaciones acumuladas se acercó a los mil millones de dólares, alcanzando los 946,29 millones de dólares junto con los 20,71 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL), según datos en cadena de DefiLlama.

AFX Shares Up to 50% of Protocol Revenue with Traders as Cumulative Volume Approaches $1 Billion

Este auge se debe directamente al VIP Program nativo del protocolo, que vincula a los operadores activos con el éxito del ecosistema al distribuir entre el 30 % y el 50 % de los ingresos por comisiones de la plataforma a los usuarios de alto volumen. Con unos ingresos anuales del protocolo que actualmente ascienden a 1,07 millones de dólares, el fondo de recompensas VIP distribuye rendimientos en USDC directamente a los participantes, ofreciendo una alternativa sostenible y de rendimiento real a los modelos tradicionales de emisión de tokens inflacionarios.

El programa VIP ofrece descuentos en comisiones escalonados que llegan hasta el 0,001 % para Maker y el 0,035 % para Taker en el nivel VIP 5, que se califica mediante volúmenes acumulados de 30 días que consolidan las cuentas principales y secundarias. Al operar de forma nativa en la arquitectura L1 soberana de AFX, el programa permite una ejecución en menos de 100 ms y sin gas. Los operadores activos pueden monitorizar su volumen agregado, su nivel y la asignación de recompensas en tiempo real a través del panel de control VIP de AFX.

"Las curvas parabólicas demuestran que el capital y el volumen migran hacia donde los incentivos están alineados estructuralmente", afirmó Ken C, director de Crecimiento de AFX. "A diferencia de las plataformas de intercambio que ven a los clientes como una fuente de ingresos, AFX los trata como socios de crecimiento y partes interesadas en el ecosistema. Al devolver hasta el 50 % de nuestros ingresos reales anualizados por comisiones a nuestros VIP, hemos creado un círculo virtuoso que se retroalimenta. Combinado con nuestra velocidad de capital de 45x, estamos demostrando que los libros de órdenes L1 soberanos pueden ofrecer tanto rendimiento institucional como una verdadera rentabilidad descentralizada".

Las últimas cifras de crecimiento destacan la creciente demanda de infraestructura de derivados descentralizada que combina un rendimiento de trading profesional con incentivos económicos alineados con la comunidad. A medida que el protocolo continúa expandiendo su ecosistema, AFX sigue centrado en construir un entorno de trading donde la participación activa se recompense directamente a través del valor generado por la propia red.

Acerca de AFX

AFX es una plataforma L1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rápida ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la cadena de bloques, AFX ofrece un entorno Perp DEX de nivel profesional, caracterizado por una finalización inferior a 100 ms, liquidez institucional y una eficiencia de capital sin igual.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.