AFX deelt tot 50% van de protocolinkomsten met traders nu het cumulatieve handelsvolume de grens van 1 miljard dollar nadert

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 26 juni 2026 /PRNewswire/ -- AFX, een hoogwaardig onafhankelijk Layer 1-blockchainnetwerk dat speciaal is ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivaten, heeft verdere groei binnen zijn ecosysteem aangekondigd. Volgens on-chaingegevens van DefiLlama is het cumulatieve handelsvolume opgelopen tot 946,29 miljoen dollar en nadert het daarmee de grens van 1 miljard dollar. De Total Value Locked (TVL) bedraagt inmiddels 20,71 miljoen dollar.

AFX Shares Up to 50% of Protocol Revenue with Traders as Cumulative Volume Approaches $1 Billion

Deze groei wordt rechtstreeks aangedreven door het eigen VIP-programma van het protocol. Dat beloont actieve traders door 30% tot 50% van de inkomsten uit platformvergoedingen terug te geven aan gebruikers met een hoog handelsvolume. Met een geannualiseerde protocolinkomsten van momenteel 1,07 miljoen dollar keert de VIP-beloningspool rechtstreeks USDC-rendement uit aan deelnemers. Daarmee biedt het programma een duurzaam alternatief met reëel rendement voor traditionele inflatoire modellen voor tokenemissie.

Het VIP-programma biedt een gelaagd systeem van tariefkortingen, waarbij de tarieven op VIP-niveau 5 dalen tot 0,001% voor Maker-orders en 0,035% voor Taker-orders. De kwalificatie is gebaseerd op het handelsvolume over een voortschrijdende periode van 30 dagen, waarbij de volumes van hoofd- en subaccounts worden samengevoegd. Het programma draait rechtstreeks op de eigen Layer 1-architectuur van AFX en biedt transactieverwerking in minder dan 100 milliseconden, zonder gaskosten. Actieve traders kunnen via het AFX VIP-dashboard hun totale handelsvolume, VIP-status en de actuele toewijzing van de beloningspool volgen.

"De explosieve groeicurves tonen aan dat kapitaal en handelsvolume zich verplaatsen naar platformen waar de prikkels structureel op één lijn liggen", zegt Ken C, Head of Growth bij AFX. "In tegenstelling tot beurzen die klanten vooral zien als een bron van inkomsten, beschouwt AFX hen als groeipartners en belanghebbenden binnen het ecosysteem. Door tot 50% van onze geannualiseerde, daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten uit transactievergoedingen terug te geven aan onze VIP's, hebben we een zelfversterkend vliegwiel gecreëerd. In combinatie met onze 45 keer hogere kapitaalomloopsnelheid bewijzen we dat orderboeken op een eigen Layer 1-blockchain zowel prestaties op institutioneel niveau als een daadwerkelijk gedecentraliseerd rendement kunnen leveren."

De meest recente groeicijfers onderstrepen de toenemende vraag naar een infrastructuur voor gedecentraliseerde derivaten die professionele handelsprestaties combineert met economische prikkels die zijn afgestemd op de community. Terwijl het protocol zijn ecosysteem verder uitbreidt, blijft AFX zich richten op de ontwikkeling van een tradingomgeving waarin actieve deelname rechtstreeks wordt beloond met de waarde die het netwerk zelf creëert.

Over AFX

AFX is een hoogwaardig onafhankelijk Layer 1-netwerk dat specifiek werd ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivatenhandel. Door de snelle uitvoering van een gecentraliseerde exchange te combineren met de onveranderlijke soevereiniteit van blockchain, biedt AFX een professionele Perp DEX-omgeving die wordt gekenmerkt door een finaliteit van minder dan 100 ms, institutionele liquiditeit en ongeëvenaarde kapitaalefficiëntie.

De beschikbaarheid van producten verschilt per rechtsgebied.