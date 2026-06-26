AFX partage jusqu'à 50 % des revenus du protocole avec les traders alors que le volume cumulé approche le milliard de dollars

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- AFX, plateforme souveraine de niveau 1 haute performance spécialement conçue pour les produits dérivés décentralisés, a annoncé poursuivre la croissance de son écosystème (le volume cumulé des transactions s'approchant du milliard de dollars) pour atteindre 946,29 millions de dollars, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 20,71 millions de dollars, selon les données on-chain fournies par DefiLlama.

AFX Shares Up to 50% of Protocol Revenue with Traders as Cumulative Volume Approaches $1 Billion

Cette forte hausse est directement liée au programme VIP natif du protocole, qui associe les traders actifs à la réussite de l'écosystème en redistribuant 30 % à 50 % des revenus issus des frais de la plateforme aux utilisateurs générant un volume d'activité élevé. Les revenus annualisés du protocole étant actuellement estimés à 1,07 million de dollars, le fonds de récompenses VIP redistribue directement aux participants un rendement en USDC, offrant ainsi une alternative durable et génératrice de rendement réel aux modèles traditionnels d'émission de jetons inflationnistes.

Le programme VIP propose des réductions de frais échelonnées, pouvant descendre jusqu'à 0,001 % pour les « makers » et 0,035 % pour les « takers » au niveau VIP 5. L'éligibilité à ce niveau est déterminée en fonction des volumes sur une période glissante de 30 jours, qui regroupent les comptes principaux et les sous-comptes. Fonctionnant en natif sur l'architecture souveraine de niveau 1 d'AFX, ce programme permet une exécution en moins de 100 ms et sans frais de gaz. Les traders actifs peuvent suivre leur volume cumulé, le statut du niveau et la répartition en temps réel du fonds de récompenses via le tableau de bord AFX VIP.

« Les courbes paraboliques montrent que le capital et les volumes se déplacent vers les secteurs où les produits dérivés sont structurellement alignés », a déclaré Ken C, Responsable de la croissance chez AFX. « Contrairement aux plateformes d'échange qui considèrent leurs clients comme une source de revenus, AFX les traite comme des partenaires de croissance et des acteurs à part entière de l'écosystème. En reversant à nos clients VIP jusqu'à 50 % de nos revenus réels annualisés provenant des commissions, nous avons créé un cercle vertueux qui se renforce lui-même. En combinaison avec la vélocité du capital de 45x, nous démontrons que les registres des ordres souverains de niveau 1 peuvent offrir à la fois une performance institutionnelle et un rendement véritablement décentralisé. »

Les derniers chiffres de croissance mettent en évidence une demande croissante en matière de produits dérivés décentralisés, combinant performances de trading professionnelles et incitations économiques en phase avec les intérêts de la communauté. À mesure que le protocole continue d'étendre son écosystème, AFX poursuit la mise en place d'un environnement de trading où la participation active est directement récompensée par la valeur générée par le réseau lui-même.

À propos d'AFX

AFX est plateforme souveraine de niveau 1 haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés. En combinant la rapidité d'exécution d'une bourse centralisée avec la souveraineté immuable de la blockchain, AFX offre un environnement DEX Perp de niveau professionnel caractérisé par une finalité inférieure à 100 ms, une liquidité institutionnelle et une efficacité du capital inégalée.

La disponibilité des produits varie selon la juridiction.