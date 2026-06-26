ROAD TOWN, Islas Vírgenes Británicas, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una blockchain de capa 1 (L1) soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados, anunció un crecimiento continuo en todo su ecosistema. De acuerdo con los datos en cadena de DefiLlama, el volumen de operaciones acumulado se acercó a los 1000 millones de dólares, al situarse en 946,29 millones de dólares junto con 20,71 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL, por sus siglas en inglés).

AFX comparte hasta el 50 % de los ingresos por protocolo con los operadores a medida que el volumen acumulado se acerca a los 1000 millones de dólares

Este repunte es impulsado directamente por el Programa VIP nativo del protocolo, el cual alinea a los operadores activos con el éxito del ecosistema mediante la distribución de entre el 30 % y el 50 % de los ingresos por comisiones de la plataforma a los usuarios de alto volumen. Con unos ingresos anualizados del protocolo que actualmente se sitúan en 1,07 millones de dólares, el fondo de recompensas VIP distribuye un rendimiento directo en USDC físicos a los participantes, lo que ofrece una alternativa sostenible y de rendimiento real frente a los modelos tradicionales de emisión de tókenes inflacionarios.

El programa VIP cuenta con descuentos de comisiones por niveles que disminuyen hasta el 0,001% para creadores de mercado (Maker) y el 0,035% para tomadores de mercado (Taker) en el nivel VIP 5, clasificados mediante volúmenes flotantes de 30 días que consolidan las cuentas principales y secundarias. Al operar de forma nativa en la arquitectura soberana L1 de AFX, el programa permite una ejecución en menos de 100 ms y sin pagar tarifa de red o "costo de gas". Los operadores activos pueden monitorear su volumen agregado, el estado de su nivel y las asignaciones del fondo de recompensas en tiempo real acerca de la plataforma a través del panel VIP de AFX.

"Las curvas parabólicas demuestran que el capital y el volumen migran hacia donde los incentivos están estructuralmente alineados", afirmó Ken C, director de Crecimiento en AFX. "A diferencia de las plataformas de intercambio que ven a los clientes como un medio de monetización, AFX los trata como socios de crecimiento y partes interesadas en el ecosistema. Al devolver hasta el 50 % de nuestros ingresos por comisiones reales y anualizados a nuestros VIP, hemos creado un volante de inercia que se retroalimenta. En combinación con nuestra velocidad de capital de 45x, demostramos que los libros de órdenes en redes soberanas L1 pueden ofrecer tanto un rendimiento institucional como un verdadero beneficio descentralizado".

Las cifras de crecimiento más recientes resaltan la creciente demanda de una infraestructura de derivados descentralizada que combine un rendimiento comercial profesional con incentivos económicos alineados con la comunidad. A medida que el protocolo continúa expandiendo su ecosistema, AFX mantiene su enfoque en la construcción de un entorno de operaciones donde la participación activa sea recompensada de forma directa mediante el valor generado por la propia red.

Acerca de AFX

AFX es una blockchain de capa 1 soberana de alto rendimiento diseñada específicamente para derivados descentralizados. Al combinar la rapidez de ejecución de un exchange centralizado con la soberanía inmutable de la blockchain, AFX ofrece un entorno DEX de contratos perpetuos de nivel profesional que se caracteriza por una finalización en menos de 100 ms, liquidez institucional y eficiencia de capital incomparable.

La disponibilidad del producto varía según la jurisdicción.

FUENTE AFX